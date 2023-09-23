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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Этникос - Кармиотисса
Этникос - Кармиотисса: обзор матча 23 сентября 2023
Этникос
23.09.2023, суббота, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
3 : 0
Завершен
Кармиотисса
27'
М. Илия
47'
M. De Iriondo
85'
M. Pechlivanis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этникос - Кармиотисса
ГОЛ! 3:0!
M. Pechlivanis
85'
81'
Желтая карточка
S. Tsoukalas
Замена
M. Pechlivanis
️️️️
М. Илия
77'
76'
Замена
N. Benezet
️️️️
K. Rossi
65'
Замена
А. Думбия
️️️️
N. Foor
Замена
P. Lipski
️️️️
Э. Ломотей
59'
Замена
K. Ilia
️️️️
Д. Христофи
59'
58'
Желтая карточка
A. Neofytou
ГОЛ! 2:0!
M. De Iriondo
Пас отдал
Д. Христофи
47'
46'
Замена
A. Katsantonis
️️️️
Д. Теодору
Замена
П. Иоанну
️️️️
M. Peratikos
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Илия
27'
Желтая карточка
M. De Iriondo
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этникос
1
Мартин Богатинов
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
6
Marios Peratikos
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
6
Стефан Спировски
ЦП
23
Manuel De Iriondo
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
Кармиотисса
31
Daniel Antosch
ВР
29
Dion Malone
ЦЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
5
S. Tsoukalas
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
10
Navarone Foor
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
20
Карим Лукили
ЦФ
Этникос
33
Andreas Stavrinou
ВР
1
Душан Маркович
ВР
16
Lucas Bijker
ЦЗ
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
20
P. Lipski
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
20
Vladimir Bradonjić
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
Кармиотисса
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
24
R. Gradinaru
ЦЗ
7
Абубакар Думбия
ЛВ
8
Andreas Neofytou
ЦП
13
Konstantinos Michail
ЦП
10
A. Katsantonis
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
2-1-2-5
1
Богатинов
4
Ристевски
6
12
Ломотей
6
Спировски
23
71
Дразич
77
Христофи
30
70
Илия
12
4-3-1-1
31
25
Ньюпорт
25
26
Христофору
29
5
6
10
11
Теодору
20
Лукили
6
2
Иоанну
2
Иоанну
6
77
Христофи
25
25
77
Христофи
12
Ломотей
20
20
12
Ломотей
70
Илия
23
23
70
Илия
11
Теодору
10
10
11
Теодору
10
7
Думбия
7
Думбия
10
99
99
Остались в запасе
Этникос
Кармиотисса
33
Andreas Stavrinou
ВР
1
Душан Маркович
ВР
16
Lucas Bijker
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
23
José Gomes
ЦФ
20
Vladimir Bradonjić
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
24
R. Gradinaru
ЦЗ
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
8
Andreas Neofytou
ЦП
13
Konstantinos Michail
ЦП
15
Stelios Panteli
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Остались в запасе
33
Andreas Stavrinou
ВР
1
Душан Маркович
ВР
16
Lucas Bijker
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
23
José Gomes
ЦФ
20
Vladimir Bradonjić
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
Остались в запасе
24
R. Gradinaru
ЦЗ
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
8
Andreas Neofytou
ЦП
13
Konstantinos Michail
ЦП
15
Stelios Panteli
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Статистика матча Этникос - Кармиотисса
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
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