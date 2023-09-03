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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Аполлон - Кармиотисса
Аполлон - Кармиотисса: обзор матча 03 сентября 2023
Аполлон
03.09.2023, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
1 : 0
Завершен
Кармиотисса
12'
М. Вальбуэна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон - Кармиотисса
Желтая карточка
Т. Теки
86'
Замена
Н. Дигини
️️️️
М. Вальбуэна
82'
76'
Желтая карточка
B. Kovačević
Желтая карточка
М. Вальбуэна
75'
Замена
B. Abdurahimi
️️️️
М. Крменчик
72'
66'
Замена
S. Ben Sallam
️️️️
А. Думбия
Замена
Т. Теки
️️️️
И. Колл
59'
Замена
J. Skjelvik
️️️️
М. Юрчевич
59'
46'
Замена
A. Neofytou
️️️️
J. Suk
36'
Желтая карточка
K. Rossi
19'
Желтая карточка
Л. Ньюпорт
ГОЛ! 1:0!
М. Вальбуэна
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Кармиотисса
99
Яннис Анестис
ВР
29
Dion Malone
ЦЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
7
Абубакар Думбия
ЛВ
5
S. Tsoukalas
ЦП
10
Navarone Foor
ЦП
20
Карим Лукили
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
Аполлон
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
79
Oliver Michael Robinson
ЦП
21
Петрос Психас
ПВ
30
Николя Дигини
ЦФ
77
Besart Abdurahimi
ЦФ
Кармиотисса
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
5
Stefanos Mouktaris
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
6
S. Ben Sallam
ЦП
13
Konstantinos Michail
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
78
Martin Lukov
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
3-2-2-3
41
Левенбург
4
Юрчевич
14
Пейберне
2
Дариква
77
Колл
25
Кириаку
20
Костаке
28
Вальбуэна
21
Крменчик
7
Перец
22
3-2-1-2
99
Анестис
29
25
Ньюпорт
25
5
10
7
Думбия
15
20
Лукили
4
Юрчевич
3
3
4
Юрчевич
77
Колл
5
Теки
5
Теки
77
Колл
28
Вальбуэна
30
Дигини
30
Дигини
28
Вальбуэна
21
Крменчик
77
77
21
Крменчик
7
Думбия
6
6
7
Думбия
8
8
Остались в запасе
Аполлон
Кармиотисса
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
79
Oliver Michael Robinson
ЦП
21
Петрос Психас
ПВ
Главный тренер
Александер Цорнигер
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
5
Stefanos Mouktaris
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
78
Martin Lukov
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Остались в запасе
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
79
Oliver Michael Robinson
ЦП
21
Петрос Психас
ПВ
Остались в запасе
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
5
Stefanos Mouktaris
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
78
Martin Lukov
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Аполлон - Кармиотисса
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
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