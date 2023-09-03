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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЗ Закакиу - Арис
АЕЗ Закакиу - Арис: обзор матча 03 сентября 2023
АЕЗ Закакиу
03.09.2023, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
0 : 5
Завершен
Арис
21'
Ш. Бабика
31'
М. Степински
41'
М. Шполярич
76'
А. Шуманский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЗ Закакиу - Арис
76'
ГОЛ! 0:4!
А. Шуманский
75'
Замена
Я. Гомис
️️️️
М. Шполярич
64'
Замена
Ю. Сзоке
️️️️
К. Струски
Замена
A. Christofi
️️️️
Y. Castro
46'
46'
Замена
А. Шуманский
️️️️
М. Степински
41'
ГОЛ! 0:3!
М. Шполярич
31'
ГОЛ! 0:2!
М. Степински
21'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Бабика
Замена
️️️️
K. Antoniou
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЗ Закакиу
99
Yigal Becker
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
10
Alastair David Reynolds
ЦП
33
Andreas Christou
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
17
Yair Castro
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
79
Andreas Kkostis
ЦФ
Арис
1
Вана Алвес
ВР
31
Кажу
ЛЗ
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
10
Матия Шполярич
ОП
5
Морган Браун
ОП
23
Карол Струски
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
АЕЗ Закакиу
1
Bojan Milosavljević
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
60
Andreas Frageskou
ЦЗ
98
Victor Joseph Godwin
ЦП
7
Francisco Roldan Lupiañez
ЦП
19
Anninos Charalampous
ЦФ
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
43
Ilias El Ghamarti
ЦФ
Арис
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
14
Янник Гомис
ЦФ
2-4-4
99
5
33
21
33
30
10
90
79
29
17
4-2-1-2-1
1
Алвес
19
Сане
31
Кажу
4
28
Урошевич
10
Шполярич
5
Браун
23
Струски
80
Бабика
14
Бенгтссон
14
Степински
17
14
14
17
23
Струски
37
Сзоке
37
Сзоке
23
Струски
14
Степински
99
Шуманский
99
Шуманский
14
Степински
10
Шполярич
14
Гомис
14
Гомис
10
Шполярич
Остались в запасе
АЕЗ Закакиу
Арис
1
Bojan Milosavljević
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
60
Andreas Frageskou
ЦЗ
98
Victor Joseph Godwin
ЦП
7
Francisco Roldan Lupiañez
ЦП
19
Anninos Charalampous
ЦФ
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
43
Ilias El Ghamarti
ЦФ
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
1
Bojan Milosavljević
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
60
Andreas Frageskou
ЦЗ
98
Victor Joseph Godwin
ЦП
7
Francisco Roldan Lupiañez
ЦП
19
Anninos Charalampous
ЦФ
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
43
Ilias El Ghamarti
ЦФ
Остались в запасе
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча АЕЗ Закакиу - Арис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
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