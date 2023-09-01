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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Анортосис - Неа Саламис Фамагуста
Анортосис - Неа Саламис Фамагуста: обзор матча 01 сентября 2023
Анортосис
01.09.2023, пятница, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
2 : 2
Завершен
Неа Саламис Фамагуста
45+2'
C. Banza
50'
М. Анхель Герреро
90+14'
M.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анортосис - Неа Саламис Фамагуста
90'
+14
ГОЛ! 2:1!
M.
Желтая карточка
O. Thioune
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
D. Dorregaray
Желтая карточка
И. Арболеда
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
M. Christodoulou
90'
+1
Замена
Н. Кузманович
️️️️
Д. Бехарано
Замена
М. Уорис
️️️️
Э. Феррейра
90'
Замена
С. Гассама
️️️️
S. Castel
87'
Желтая карточка
Э. Феррейра
83'
70'
Желтая карточка
M.
Замена
O. Thioune
️️️️
М. Иоанну
64'
Замена
М. Антониу
️️️️
C. Banza
64'
Красная карточка
П. Корреа
55'
53'
Замена
M.
️️️️
F. Durmishaj
53'
Замена
V. Fernandez
️️️️
Л. Нарсинг
ГОЛ! 2:0!
М. Анхель Герреро
50'
ГОЛ! 1:0!
C. Banza
45'
+2
Желтая карточка
М. Иоанну
43'
41'
Желтая карточка
N. Melissas
8'
Желтая карточка
Д. Бехарано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анортосис
1
Иван Арболеда
ВР
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦП
81
Chico Banza
ЦФ
9
S. Castel
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
1
Nikolaos Melissas
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
18
Antonis Katsiaris
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
21
Diego Dorregaray
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
Анортосис
99
Андреас Керавнос
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
17
D. Paroutis
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
98
Giannis Kalanidis
ВР
30
Tasos Kissas
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
8
Miguelito
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
10
Victor Fernandez
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
4-2-4
1
Арболеда
5
7
Коррейя
44
Корреа
22
Ваге
8
Техера
48
Иоанну
81
7
Феррейра
10
Герреро
9
4-2-4
1
22
Сержиу
26
78
6
Даткович
18
16
Бехарано
22
21
25
7
Нарсинг
81
22
Антониу
22
Антониу
81
48
Иоанну
12
12
48
Иоанну
7
Феррейра
20
Уорис
20
Уорис
7
Феррейра
9
90
Гассама
90
Гассама
9
25
8
8
25
16
Бехарано
11
Кузманович
11
Кузманович
16
Бехарано
7
Нарсинг
10
10
7
Нарсинг
Остались в запасе
Анортосис
Неа Саламис Фамагуста
17
D. Paroutis
ЦП
99
Андреас Керавнос
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
18
Stephanos Charalambous
ЦП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
98
Giannis Kalanidis
ВР
30
Tasos Kissas
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
7
Michalis Koumouris
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
Остались в запасе
17
D. Paroutis
ЦП
99
Андреас Керавнос
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
18
Stephanos Charalambous
ЦП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Остались в запасе
98
Giannis Kalanidis
ВР
30
Tasos Kissas
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
7
Michalis Koumouris
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
Статистика матча Анортосис - Неа Саламис Фамагуста
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
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