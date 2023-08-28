Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Арис - Докса Катокопиас
Арис - Докса Катокопиас: обзор матча 28 августа 2023
Арис
28.08.2023, понедельник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
2 : 1
Завершен
Докса Катокопиас
58'
А. Шуманский
83'
Я. Гомис (П)
65'
М. Антониадес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Докса Катокопиас
86'
Замена
E. Appiah
️️️️
A. Nabi
86'
Замена
А. Пурич
️️️️
Д. Трайчевски
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Гомис
83'
82'
Желтая карточка
A. Secerovic
Красная карточка
Ф. Брорссон
77'
Замена
Я. Гомис
️️️️
М. Шполярич
75'
Замена
Л. Бенгтссон
️️️️
М. Степински
70'
Замена
Кажу
️️️️
А. Мукету-Муссунда
70'
67'
Желтая карточка
A. Nabi
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Антониадес
Желтая карточка
А. Мукету-Муссунда
64'
ГОЛ! 1:0!
А. Шуманский
58'
56'
Замена
G. Vlijter
️️️️
Э. Асанте
Желтая карточка
М. Браун
54'
Замена
М. Маямбела
️️️️
Ш. Бабика
46'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Трайчевски
4'
Красная карточка
N. Trujić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Вана Алвес
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
23
Карол Струски
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
14
Мариуш Степински
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Докса Катокопиас
1
Дамьян Шишковски
ВР
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
26
Musa Muhammed
ЦЗ
28
Marios Stylianou
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
2
Aleksandar Pantić
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
10
Adil Nabi
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Арис
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
31
Кажу
ЛЗ
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
6
Эрик Боакье
ЦФ
14
Янник Гомис
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Докса Катокопиас
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
61
Alexandros Antoniou
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
3
Lorenzo Ciccone
ЦЗ
17
Konstantinos Konstantinou
ЦП
22
Adnan Secerovic
ЦП
9
Berat Sadik
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
27
Eric Appiah
ЦФ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Алвес
28
Урошевич
5
Мукету-Муссунда
16
Брорссон
19
Сане
5
Браун
10
Шполярич
23
Струски
80
Бабика
7
Монтнор
14
Степински
3-3-3
1
Шишковски
28
23
Антониадес
2
32
Кириаку
8
Трайчевски
26
88
Асанте
7
10
5
Мукету-Муссунда
31
Кажу
31
Кажу
5
Мукету-Муссунда
14
Степински
14
Бенгтссон
14
Бенгтссон
14
Степински
80
Бабика
21
Маямбела
21
Маямбела
80
Бабика
10
Шполярич
14
Гомис
14
Гомис
10
Шполярич
8
Трайчевски
15
Пурич
15
Пурич
8
Трайчевски
22
22
10
27
27
10
88
Асанте
39
39
88
Асанте
Остались в запасе
Арис
Докса Катокопиас
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
61
Alexandros Antoniou
ВР
3
Lorenzo Ciccone
ЦЗ
17
Konstantinos Konstantinou
ЦП
9
Berat Sadik
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Остались в запасе
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
61
Alexandros Antoniou
ВР
3
Lorenzo Ciccone
ЦЗ
17
Konstantinos Konstantinou
ЦП
9
Berat Sadik
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Костас Саккас
Статистика матча Арис - Докса Катокопиас
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
Новости команд
Все
Арис
Докса Катокопиас
Шпилевский: «Кокорин не сильно разочарован, что остался без клуба»
16 октября
В «Оренбурге» высказались о трансфере Кокорина
15 июня
3
«Балтика» отказалась от трех экс-форвардов сборной России
9 июня
2
Бывший тренер Кокорина возглавит «Бешикташ»
5 июня
«Зенит» оценил вариант с возвращением Кокорина
3 июня
1
Шпилевский: «Кокорин не сильно разочарован, что остался без клуба»
16 октября
В «Оренбурге» высказались о трансфере Кокорина
15 июня
3
«Балтика» отказалась от трех экс-форвардов сборной России
9 июня
2
Бывший тренер Кокорина возглавит «Бешикташ»
5 июня
«Зенит» оценил вариант с возвращением Кокорина
3 июня
1
«Арис» Кокорина проиграл последней команде чемпионата Кипра
2023.12.18 22:56
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+