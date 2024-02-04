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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Аполлон - Омония
Аполлон - Омония: обзор матча 04 февраля 2024
Аполлон
04.02.2024, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 23 тур
1 : 2
Завершен
Омония
86'
А. Сагаль
6'
Я. Лецяск
90+6'
М. Сиприано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон - Омония
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
М. Сиприано
87'
Замена
М. Кассама
️️️️
Х. Харалампус
ГОЛ! 1:1!
А. Сагаль
86'
84'
Желтая карточка
Я. Кусулос
81'
Желтая карточка
Н. Панайоту
79'
Замена
М. Сиприано
️️️️
Я. Лецяск
77'
Желтая карточка
Н. Милетич
Желтая карточка
Б. Сантос
77'
Замена
Б. Сантос
️️️️
И. Колл
71'
Замена
А. Сагаль
️️️️
М. Бакенга
71'
Замена
Э. Перец
️️️️
М. Пейберне
58'
33'
Желтая карточка
Я. Лецяск
Пенальти не реализован!
М. Вальбуэна
27'
6'
ГОЛ! 0:1!
Я. Лецяск
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
18
Andrei Artean
ЦП
77
Исраэль Колл
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Омония
40
Фабиано
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Аполлон
78
Гиоргос Лоизу
ВР
41
Петер Левенбург
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
20
Данило Шполярич
ОП
30
Андреас Панайоту
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Омония
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
79
Tahsin Ozler
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
2-3-1-4
99
Деметриу
2
Дариква
14
Пейберне
18
77
Колл
25
Кириаку
28
Вальбуэна
22
14
43
Маркеш
90
Бакенга
3-2-2-1-1
40
Фабиано
26
Ланг
5
Панайоту
73
Милетич
2
Мэтьюз
26
Лецяск
7
Франссон
90
Безус
8
Харалампус
14
Степински
77
Колл
30
Сантос
30
Сантос
77
Колл
90
Бакенга
28
Сагаль
28
Сагаль
90
Бакенга
14
Пейберне
7
Перец
7
Перец
14
Пейберне
26
Лецяск
6
Сиприано
6
Сиприано
26
Лецяск
8
Харалампус
8
Кассама
8
Кассама
8
Харалампус
Остались в запасе
Аполлон
Омония
78
Гиоргос Лоизу
ВР
41
Петер Левенбург
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
20
Данило Шполярич
ОП
30
Андреас Панайоту
ЦП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
79
Tahsin Ozler
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
78
Гиоргос Лоизу
ВР
41
Петер Левенбург
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
20
Данило Шполярич
ОП
30
Андреас Панайоту
ЦП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Остались в запасе
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
79
Tahsin Ozler
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Аполлон - Омония
1
4
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
7
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
14
3
Нарушения
11
11
Офсайды
2
1
Сейвы
4
5
Удары мимо ворот
8
2
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Манганьелло
(Пинероло)
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
60 из 10700 зрителей (0%)
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