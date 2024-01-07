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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Арис - Омония
Арис - Омония: обзор матча 07 января 2024
Арис
07.01.2024, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 18 тур
2 : 0
Завершен
Омония
29'
Кажу
45+5'
А. Кокорин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Омония
90'
+6
Желтая карточка
С. Кулибали
Замена
М. Браун
️️️️
К. Струски
89'
Замена
Л. Бенгтссон
️️️️
В. Николич
88'
Замена
М. Степински
️️️️
А. Кокорин
79'
78'
Замена
Я. Лецяск
️️️️
М. Сиприано
78'
Замена
П. Захариу
️️️️
Я. Кусулос
Замена
Ф. Брорссон
️️️️
Я. Гомис
69'
62'
Замена
А. Аму
️️️️
Л. Лоизу
46'
Замена
А. Мэтьюз
️️️️
Н. Милетич
46'
Замена
Р. Безус
️️️️
А. Какулис
ГОЛ! 2:0!
А. Кокорин
45'
+5
ГОЛ! 1:0!
Кажу
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Вана Алвес
ВР
31
Кажу
ЛЗ
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
22
Велько Николич
ЦП
23
Карол Струски
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
14
Янник Гомис
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Омония
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
21
Велько Шимич
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
17
Саиду Алиум
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Арис
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
14
Мариуш Степински
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Омония
40
Фабиано
ВР
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Алвес
28
Урошевич
31
Кажу
5
Мукету-Муссунда
19
Сане
37
Сзоке
22
Николич
23
Струски
80
Бабика
9
Кокорин
14
Гомис
3-2-1-1-4
26
Ланг
73
Милетич
31
Кусулос
5
Кулибали
6
Сиприано
21
Шимич
8
Харалампус
17
Алиум
9
Какулис
75
Лоизу
71
14
Гомис
16
Брорссон
16
Брорссон
14
Гомис
23
Струски
5
Браун
5
Браун
23
Струски
22
Николич
14
Бенгтссон
14
Бенгтссон
22
Николич
9
Кокорин
14
Степински
14
Степински
9
Кокорин
6
Сиприано
26
Лецяск
26
Лецяск
6
Сиприано
73
Милетич
2
Мэтьюз
2
Мэтьюз
73
Милетич
9
Какулис
90
Безус
90
Безус
9
Какулис
75
Лоизу
88
Аму
88
Аму
75
Лоизу
31
Кусулос
17
Захариу
17
Захариу
31
Кусулос
Остались в запасе
Арис
Омония
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
40
Фабиано
ВР
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Остались в запасе
40
Фабиано
ВР
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Арис - Омония
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
6
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
7
5
Офсайды
1
3
Сейвы
6
4
Удары мимо ворот
4
6
Матчи команд
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Информация о матче
Главный судья:
Menelaos Antoniou, Cyprus
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
40 из 10700 зрителей (0%)
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