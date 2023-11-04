Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Омония - Аполлон
Омония - Аполлон: обзор матча 04 ноября 2023
Омония
04.11.2023, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
2 : 0
Завершен
Аполлон
1'
Л. Лоизу
64'
В. Семеду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Омония - Аполлон
Замена
П. Захариу
️️️️
В. Семеду
90'
+1
Замена
Х. Харалампус
️️️️
Ф. Бачиру
90'
+1
Замена
С. Алиум
️️️️
Л. Лоизу
85'
82'
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
Д. Шполярич
82'
Замена
G. Malekkidis
️️️️
М. Юрчевич
Замена
К. Ансарифард
️️️️
А. Какулис
77'
Замена
А. Франссон
️️️️
Р. Безус
77'
72'
Замена
М. Крменчик
️️️️
В. Костаке
72'
Замена
Э. Перец
️️️️
B. Abdurahimi
ГОЛ! 2:0!
В. Семеду
64'
46'
Замена
️️️️
М. Пейберне
Желтая карточка
Р. Безус
26'
Пенальти не реализован!
Р. Безус
24'
21'
Желтая карточка
Д. Шполярич
ГОЛ! 1:0!
Л. Лоизу
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
40
Фабиано
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
90
Роман Безус
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
9
Андроникос Какулис
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
20
Данило Шполярич
ОП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
43
Педру Маркеш
ЦФ
77
Besart Abdurahimi
ЦФ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
17
Саиду Алиум
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Аполлон
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
3-2-2-1-2
40
Фабиано
2
Мэтьюз
5
Панайоту
31
Кусулос
6
Сиприано
5
Кулибали
90
Безус
19
Бачиру
10
Семеду
75
Лоизу
9
Какулис
3-1-1-2-3
41
Левенбург
44
14
Пейберне
4
Юрчевич
20
Шполярич
5
Теки
28
Вальбуэна
20
Костаке
22
77
43
Маркеш
90
Безус
7
Франссон
7
Франссон
90
Безус
19
Бачиру
8
Харалампус
8
Харалампус
19
Бачиру
75
Лоизу
17
Алиум
17
Алиум
75
Лоизу
10
Семеду
17
Захариу
17
Захариу
10
Семеду
9
Какулис
17
Ансарифард
17
Ансарифард
9
Какулис
20
Шполярич
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
20
Шполярич
77
7
Перец
7
Перец
77
4
Юрчевич
14
14
4
Юрчевич
20
Костаке
21
Крменчик
21
Крменчик
20
Костаке
Остались в запасе
Омония
Аполлон
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
25
Titos Prokopiou
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
30
Андреас Панайоту
ЦП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
25
Titos Prokopiou
ЦП
Остались в запасе
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
30
Андреас Панайоту
ЦП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Омония - Аполлон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Новости команд
Все
Омония
Аполлон
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Аполлон» – «Бранн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
«Бранн» – «Аполлон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Бранн» – «Аполлон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Аполлон» – «Дила»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
27 июля
Гол Кокорина принес «Арису» победу в «Дерби богов»
2025.04.13 21:08
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+