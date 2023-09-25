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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Омония - Арис
Омония - Арис: обзор матча 25 сентября 2023
Омония
25.09.2023, понедельник, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
2 : 2
Завершен
Арис
32'
В. Семеду
90+1'
В. Семеду
38'
М. Степински
72'
М. Степински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Омония - Арис
90'
+3
Желтая карточка
М. Маямбела
ГОЛ! 2:2!
В. Семеду
90'
+1
Желтая карточка
Я. Лецяск
87'
Замена
А. Франссон
️️️️
Я. Кусулос
80'
78'
Замена
М. Маямбела
️️️️
С. Яго
Замена
М. Кассама
️️️️
Х. Харалампус
75'
Замена
С. Алиум
️️️️
Л. Лоизу
75'
72'
ГОЛ! 1:2!
М. Степински
Замена
К. Ансарифард
️️️️
А. Какулис
66'
65'
Замена
К. Струски
️️️️
Ю. Сзоке
65'
Замена
А. Кокорин
️️️️
Я. Гомис
61'
Желтая карточка
Я. Гомис
45'
+2
Желтая карточка
С. Яго
38'
ГОЛ! 1:1!
М. Степински
ГОЛ! 1:0!
В. Семеду
32'
30'
Замена
С. Яго
️️️️
Ф. Брорссон
Желтая карточка
Я. Кусулос
7'
7'
Желтая карточка
М. Браун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
40
Фабиано
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
90
Роман Безус
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Арис
1
Вана Алвес
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
5
Морган Браун
ОП
37
Юлиус Сзоке
ОП
80
Шави Бабика
ПВ
14
Янник Гомис
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
8
Морету Кассама
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
74
Андреу Панайотис
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
17
Саиду Алиум
ЦФ
Арис
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
10
Матия Шполярич
ОП
23
Карол Струски
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
3-2-1-2-2
40
Фабиано
31
Кусулос
73
Милетич
26
Ланг
26
Лецяск
2
Мэтьюз
90
Безус
10
Семеду
8
Харалампус
9
Какулис
75
Лоизу
4-2-1-3
1
Алвес
19
Сане
16
Брорссон
5
Мукету-Муссунда
28
Урошевич
5
Браун
37
Сзоке
80
Бабика
14
Степински
7
Монтнор
14
Гомис
8
Харалампус
8
Кассама
8
Кассама
8
Харалампус
31
Кусулос
7
Франссон
7
Франссон
31
Кусулос
9
Какулис
17
Ансарифард
17
Ансарифард
9
Какулис
75
Лоизу
17
Алиум
17
Алиум
75
Лоизу
16
Брорссон
20
Яго
20
Яго
16
Брорссон
37
Сзоке
23
Струски
23
Струски
37
Сзоке
Яго
21
Маямбела
21
Маямбела
Яго
14
Гомис
9
Кокорин
9
Кокорин
14
Гомис
Остались в запасе
Омония
Арис
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Остались в запасе
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Омония - Арис
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
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