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Балкани - БАТЭ

24.08.2023, Четверг, 21:30 мск Лига конференций, 4 раунд , первый матч Балкани - БАТЭ
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Матч начнется в 21:30 мск
П1
2
Х
3.5
П2
3.75
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