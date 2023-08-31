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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
БАТЭ - Балкани
БАТЭ - Балкани: обзор матча 31 августа 2023
БАТЭ
31.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Балкани
30'
А. Концевой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Балкани
Желтая карточка
Р. Хадаркевич
89'
88'
Желтая карточка
М. Кореница
84'
Желтая карточка
А. Криезиу
84'
Замена
А. Потоку
️️️️
А. Криезиу
Замена
А. Шестюк
️️️️
Д. Гречихо
81'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
Д. Нечаев
69'
Замена
В. Громыко
️️️️
С. Волков
69'
ГОЛ! 1:0!
А. Концевой
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
24
Сиди Бане
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Балкани
1
Энеа Колики
ВР
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
19
Лоренц Траши
ЦЗ
2
Арменд Тачи
ЦЗ
20
Эдвин Куц
ОП
10
Кендрим Зиба
ЦП
7
Меритон Кореница
АП
11
Назми Грипши
АП
11
Альмир Криезиу
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
22
Сеад Исламович
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
17
Кирилл Черноок
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Балкани
92
Дамир Люлянович
ВР
12
Андреа Ходжа
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
21
Альбин Капра
ЛЗ
4
Гентрит Халили
ЦЗ
8
Везел Лимай
ЦП
18
Леонард Шала
ЦП
23
Рамуш Рамадани
ЦП
15
Arbnor Halitjaha
ЦП
99
Альбин Бериша
ЦФ
14
Yoan Marc-Olivier
ЦФ
9
Арб Манай
ЦФ
3-3-2-2
47
Кудравец
5
Мартынов
4
Хадаркевич
24
Бане
14
Жимо
15
Бочеров
27
Нечаев
19
Гречихо
5
Волков
80
Концевой
10
Лаптев
4-1-1-2-2
1
Колики
32
Яшаника
19
Траши
2
Тачи
5
Деллова
20
Куц
10
Зиба
7
Кореница
11
Грипши
7
11
Криезиу
5
Волков
55
Громыко
55
Громыко
5
Волков
27
Нечаев
98
Подстрелов
98
Подстрелов
27
Нечаев
19
Гречихо
9
Шестюк
9
Шестюк
19
Гречихо
11
Криезиу
3
Потоку
3
Потоку
11
Криезиу
Остались в запасе
БАТЭ
Балкани
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
22
Сеад Исламович
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
92
Дамир Люлянович
ВР
12
Андреа Ходжа
ВР
21
Альбин Капра
ЛЗ
4
Гентрит Халили
ЦЗ
8
Везел Лимай
ЦП
18
Леонард Шала
ЦП
23
Рамуш Рамадани
ЦП
15
Arbnor Halitjaha
ЦП
99
Альбин Бериша
ЦФ
14
Yoan Marc-Olivier
ЦФ
9
Арб Манай
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Остались в запасе
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
22
Сеад Исламович
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Остались в запасе
92
Дамир Люлянович
ВР
12
Андреа Ходжа
ВР
21
Альбин Капра
ЛЗ
4
Гентрит Халили
ЦЗ
8
Везел Лимай
ЦП
18
Леонард Шала
ЦП
23
Рамуш Рамадани
ЦП
15
Arbnor Halitjaha
ЦП
99
Альбин Бериша
ЦФ
14
Yoan Marc-Olivier
ЦФ
9
Арб Манай
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Илир Дая
Статистика матча БАТЭ - Балкани
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
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