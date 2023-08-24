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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Балкани - БАТЭ
Балкани - БАТЭ: обзор матча 24 августа 2023
Балкани
24.08.2023, четверг, 21:45
Лига конференций, 4 раунд
4 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
БАТЭ
31'
Б. Яшаника
89'
А. Тачи
10'
Д. Лаптев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балкани - БАТЭ
Желтая карточка
Л. Деллова
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
А. Тачи
89'
87'
Замена
А. Шестюк
️️️️
Д. Гречихо
85'
Желтая карточка
С. Исламович
Замена
В. Лимай
️️️️
А. Криезиу
80'
79'
Желтая карточка
Д. Подстрелов
77'
Замена
Д. Антилевский
️️️️
Д. Лаптев
77'
Замена
С. Исламович
️️️️
В. Громыко
77'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
В. Малькевич
Желтая карточка
Л. Траши
72'
56'
Желтая карточка
Р. Хадаркевич
45'
+1
Желтая карточка
В. Громыко
ГОЛ! 1:1!
Б. Яшаника
31'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лаптев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балкани
1
Энеа Колики
ВР
2
Арменд Тачи
ЦЗ
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
19
Лоренц Траши
ЦЗ
20
Эдвин Куц
ОП
7
Меритон Кореница
АП
11
Назми Грипши
АП
99
Альбин Бериша
ЦФ
11
Альмир Криезиу
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Шериф Жимо
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
24
Сиди Бане
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
80
Артем Концевой
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Балкани
12
Андреа Ходжа
ВР
92
Дамир Люлянович
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
21
Альбин Капра
ЛЗ
4
Гентрит Халили
ЦЗ
8
Везел Лимай
ЦП
18
Леонард Шала
ЦП
23
Рамуш Рамадани
ЦП
14
Yoan Marc-Olivier
ЦФ
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
22
Сеад Исламович
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
4-1-2-3
1
Колики
2
Тачи
32
Яшаника
19
Траши
5
Деллова
20
Куц
11
Грипши
7
Кореница
7
11
Криезиу
99
Бериша
3-3-1-1-2
47
Кудравец
44
Малькевич
4
Хадаркевич
24
Бане
27
Нечаев
15
Бочеров
14
Жимо
19
Гречихо
55
Громыко
10
Лаптев
80
Концевой
11
Криезиу
8
Лимай
8
Лимай
11
Криезиу
55
Громыко
22
Исламович
22
Исламович
55
Громыко
44
Малькевич
98
Подстрелов
98
Подстрелов
44
Малькевич
10
Лаптев
90
Антилевский
90
Антилевский
10
Лаптев
19
Гречихо
9
Шестюк
9
Шестюк
19
Гречихо
Остались в запасе
Балкани
БАТЭ
12
Андреа Ходжа
ВР
92
Дамир Люлянович
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
21
Альбин Капра
ЛЗ
4
Гентрит Халили
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
23
Рамуш Рамадани
ЦП
14
Yoan Marc-Olivier
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
51
Вячеслав Дергачев
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
12
Андреа Ходжа
ВР
92
Дамир Люлянович
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
21
Альбин Капра
ЛЗ
4
Гентрит Халили
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
23
Рамуш Рамадани
ЦП
14
Yoan Marc-Olivier
ЦФ
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Балкани - БАТЭ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
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24.10.2026
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