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Айнтрахт - Левски

31.08.2023, Четверг, 21:30 мск Франкфурт, стадион Дойче банк Парк Лига конференций, 4 раунд , ответный матч Айнтрахт - Левски
Первый матч: 0 - 0
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Матч начнется в 21:30 мск
Лига конференций (2023/2024)
4 раунд
первый матч		 24 августа, четверг 20:00 Левски Айнтрахт
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