Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фиорентина - Рапид
Фиорентина - Рапид: обзор матча 31 августа 2023
Фиорентина
31.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Рапид
59'
Н. Гонсалес
90'
Н. Гонсалес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Рапид
Желтая карточка
Р. Соттиль
90'
+4
90'
Желтая карточка
М. Груль
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Гонсалес
90'
Замена
А. Кокорин
️️️️
Д. Бонавентура
87'
Замена
Ф. Паризи
️️️️
К. Бираги
87'
84'
Замена
А. Байич
️️️️
Н. Кюн
82'
Желтая карточка
Н. Саттльбергер
Замена
Р. Соттиль
️️️️
К. Куаме
72'
Замена
Л. Белтран
️️️️
М. Нзола
60'
Замена
А. Дункан
️️️️
Артур
60'
ГОЛ! 1:0!
Н. Гонсалес
59'
Желтая карточка
Артур
52'
43'
Желтая карточка
Л. Кверфельд
25'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
19'
Желтая карточка
Н. Кюн
Желтая карточка
Р. Мандрагора
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Артур
ЦП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
19
Николас Кюн
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
18
Маттиас Зайдль
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
9
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
18
Лукас Белтран
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Бернхард Унгер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
10
Dennis Kaygin
ЦП
30
Николас Байлич
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
70
Jovan Živković
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Террачиано
3
Бираги
6
Раньери
31
Миленкович
17
Додо
8
Мандрагора
7
Бонавентура
6
Артур
31
Гонсалес
8
Куаме
70
Нзола
2-5-2-1
1
Хедл
14
Кверфельд
28
Хофманн
5
Кершбаум
18
Зайдль
24
Саттльбергер
28
Освальд
23
Ауэр
19
Кюн
18
Груль
9
3
Бираги
65
Паризи
65
Паризи
3
Бираги
6
Артур
32
Дункан
32
Дункан
6
Артур
8
Куаме
23
Соттиль
23
Соттиль
8
Куаме
70
Нзола
18
Белтран
18
Белтран
70
Нзола
7
Бонавентура
9
Кокорин
9
Кокорин
7
Бонавентура
19
Кюн
12
Байич
12
Байич
19
Кюн
Остались в запасе
Фиорентина
Рапид
53
Оливер Кристенсен
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Бернхард Унгер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
10
Dennis Kaygin
ЦП
30
Николас Байлич
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
70
Jovan Živković
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Бернхард Унгер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
10
Dennis Kaygin
ЦП
30
Николас Байлич
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
70
Jovan Živković
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Фиорентина - Рапид
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Рапид
Серия А: шансы «Удинезе» и «Фиорентины» на победу в матче 13-го тура
09:50
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А: шансы «Удинезе» и «Фиорентины» на победу в матче 13-го тура
09:50
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+