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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рапид - Фиорентина
Рапид - Фиорентина: обзор матча 24 августа 2023
Рапид
24.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Фиорентина
35'
М. Груль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Фиорентина
Замена
М. Морман
️️️️
Й. Ауэр
90'
+2
Замена
П. Грайль
️️️️
М. Зайдль
90'
+2
Замена
А. Байич
️️️️
М. Груль
81'
81'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Л. Раньери
81'
Замена
А. Дункан
️️️️
Р. Мандрагора
81'
Замена
Л. Белтран
️️️️
М. Нзола
Замена
Н. Кюн
️️️️
М. Освальд
71'
70'
Замена
Д. Инфантино
️️️️
Д. Бонавентура
57'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Й. Брекало
Желтая карточка
М. Хофманн
53'
42'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Груль
35'
34'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
18
Маттиас Зайдль
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
6
Артур
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Бернхард Унгер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
19
Николас Кюн
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
30
Николас Байлич
ЦП
10
Dennis Kaygin
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
9
Fally Mayulu
ЦФ
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
2-5-2-1
1
Хедл
28
Хофманн
14
Кверфельд
23
Ауэр
24
Саттльбергер
5
Кершбаум
28
Освальд
13
Шик
18
Груль
18
Зайдль
9
Бургшталлер
4-1-2-2-1
1
Террачиано
17
Додо
6
Раньери
31
Миленкович
3
Бираги
8
Мандрагора
6
Артур
7
Бонавентура
7
Брекало
31
Гонсалес
70
Нзола
23
Ауэр
5
Морман
5
Морман
23
Ауэр
28
Освальд
19
Кюн
19
Кюн
28
Освальд
18
Зайдль
18
Грайль
18
Грайль
18
Зайдль
18
Груль
12
Байич
12
Байич
18
Груль
6
Раньери
28
Мартинес
28
Мартинес
6
Раньери
8
Мандрагора
32
Дункан
32
Дункан
8
Мандрагора
7
Бонавентура
32
Инфантино
32
Инфантино
7
Бонавентура
7
Брекало
23
Соттиль
23
Соттиль
7
Брекало
70
Нзола
18
Белтран
18
Белтран
70
Нзола
Остались в запасе
Рапид
Фиорентина
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Бернхард Унгер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
30
Николас Байлич
ЦП
10
Dennis Kaygin
ЦП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
9
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
53
Оливер Кристенсен
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
16
Лоренцо Аматуччи
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Бернхард Унгер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
30
Николас Байлич
ЦП
10
Dennis Kaygin
ЦП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
9
Fally Mayulu
ЦФ
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
16
Лоренцо Аматуччи
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Рапид - Фиорентина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
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