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Днепр-1 - Спартак Тр

31.08.2023, Четверг, 21:00 мск Лига конференций, 4 раунд , ответный матч Днепр-1 - Спартак Тр
Первый матч: 0 - 0
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Матч начнется в 21:00 мск
Лига конференций (2023/2024)
4 раунд
первый матч		 23 августа, среда 19:30 Спартак Тр Днепр-1
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