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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
ЮАР - ДР Конго
ЮАР - ДР Конго: обзор матча 12 сентября 2023
ЮАР
12.09.2023, вторник, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
ДР Конго
25'
Л. Фостер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЮАР - ДР Конго
90'
+1
Желтая карточка
Ч. Пикель
83'
Замена
М. Элиа
️️️️
Силас
Желтая карточка
Г. Кекана
82'
Замена
Г. Кекана
️️️️
M. Mbunjana
81'
Замена
О. Модиба
️️️️
Л. Фостер
81'
72'
Замена
Ф. Майеле
️️️️
Д. Мюлека
72'
Замена
Ч. Пикель
️️️️
О. Мфулу
Замена
Л. Мотиба
️️️️
З. Лепаса
69'
Желтая карточка
Л. Фостер
67'
Замена
M. Saleng
️️️️
М. Маямбела
67'
58'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
Э. Кайембе
58'
Замена
А. Калулу
️️️️
Й. Висса
Желтая карточка
С. Ксулу
57'
ГОЛ! 1:0!
Л. Фостер
25'
Желтая карточка
М. Мвала
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЮАР
22
Рикардо Госс
ВР
2
Нийко Мобби
ЦЗ
0
Innocent Maela
ЦЗ
5
Сиянда Ксулу
ЦЗ
14
Мотоби Мвала
ЦЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
15
Батуси Аубаас
ЦП
0
Mlungisi Mbunjana
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
9
Лайл Фостер
ЦФ
17
Захеле Лепаса
ЦФ
Главный тренер
Эфраим Машаба
ДР Конго
1
Лионель М'Паси
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
15
Роки Бушири
ЦЗ
2
Энок Инонга
ЦЗ
4
Джордан Икоко
ПЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
27
Оменуке Мфулу
ОП
25
Эдо Кайембе
ОП
11
Силас
ПВ
17
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
ЮАР
16
Вели Мотва
ВР
18
Грант Кекана
ЦЗ
6
Обри Модиба
ЦЗ
0
Monnapule Saleng
ЦП
12
Grant Margeman
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
0
Pule Mmodi
ЦП
19
Нкосинати Сибиси
ЦФ
14
Thabiso Monyane
ЦФ
18
Кобамело Кодисанг
ЦФ
0
Лебо Мотиба
ЦФ
ДР Конго
21
Esdras Kabamba
ВР
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
0
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
0
Альдо Калулу
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
21
Баджо Сиади
ЦФ
13
Мешак Элиа
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
19
Фистон Майеле
ЦФ
4-2-2-2
22
Госс
2
Мобби
5
Ксулу
14
Мвала
0
15
Аубаас
0
21
Маямбела
10
Тау
17
Лепаса
9
Фостер
4-2-2-2
1
М'Паси
4
Икоко
15
Бушири
2
Инонга
12
Кайембе
27
Мфулу
25
Кайембе
11
Силас
20
Висса
11
Мюлека
17
Аколо
0
18
Кекана
18
Кекана
0
9
Фостер
6
Модиба
6
Модиба
9
Фостер
21
Маямбела
0
0
21
Маямбела
17
Лепаса
0
Мотиба
0
Мотиба
17
Лепаса
25
Кайембе
0
Мпанцу
0
Мпанцу
25
Кайембе
27
Мфулу
18
Пикель
18
Пикель
27
Мфулу
20
Висса
0
Калулу
0
Калулу
20
Висса
11
Силас
13
Элиа
13
Элиа
11
Силас
11
Мюлека
19
Майеле
19
Майеле
11
Мюлека
Остались в запасе
ЮАР
ДР Конго
16
Вели Мотва
ВР
12
Grant Margeman
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
0
Pule Mmodi
ЦП
19
Нкосинати Сибиси
ЦФ
14
Thabiso Monyane
ЦФ
18
Кобамело Кодисанг
ЦФ
Главный тренер
Эфраим Машаба
21
Esdras Kabamba
ВР
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
21
Баджо Сиади
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Остались в запасе
16
Вели Мотва
ВР
12
Grant Margeman
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
0
Pule Mmodi
ЦП
19
Нкосинати Сибиси
ЦФ
14
Thabiso Monyane
ЦФ
18
Кобамело Кодисанг
ЦФ
Остались в запасе
21
Esdras Kabamba
ВР
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
21
Баджо Сиади
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Эфраим Машаба
Главный тренер
Флоран Ибенге
Статистика матча ЮАР - ДР Конго
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
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1 : 0
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