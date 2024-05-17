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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Париж
Бастия - Париж: обзор матча 17 мая 2024
Бастия
17.05.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 2, 38 тур
1 : 1
Завершен
Париж
45+2'
M. Alfarela (П)
29'
Т. Колоджейчак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Париж
83'
Замена
Т. Оллила
️️️️
J. Gaudin
82'
Замена
J. Lopez
️️️️
Л. Дусе
Замена
М. Сиби
️️️️
C. Vincent
82'
Замена
М. Лубатьер
️️️️
M. Alfarela
82'
Желтая карточка
B. Santelli
78'
Желтая карточка
M. Alfarela
75'
67'
Замена
С. Шергуи
️️️️
C. Mandouki
67'
Замена
A. Gory
️️️️
A. Jabbari
Замена
F. Tomi
️️️️
Ф. Бонерт
66'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
F. Bianchini
66'
Замена
J. Janneh
️️️️
T. Ducrocq
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
M. Alfarela
45'
+2
44'
Замена
А. Камара
️️️️
И. Кеббаль
29'
ГОЛ! 0:1!
Т. Колоджейчак
Пас отдал
C. Mandouki
26'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
22
Tom Meynadier
ЦЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
7
Florian Bianchini
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
9
Benjamin Santelli
ЦФ
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
4
Венсан Марчетти
ОП
22
Jules Gaudin
ЦП
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
9
Felix Tomi
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
19
Маттео Лубатьер
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Париж
1
Реми Риу
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
17
Адама Камара
ЦП
11
Alimani Gory
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
3-2-5
30
Пласид
22
Траоре
4
22
7
25
4
Бонерт
9
19
7
5
3-2-2-1-2
16
5
Мбоу
15
Колоджейчак
13
Дабила
44
Дусе
4
Марчетти
22
14
10
Кеббаль
12
Дико
99
7
23
Сиби
23
Сиби
7
4
Бонерт
9
9
4
Бонерт
25
66
66
25
19
19
Лубатьер
19
Лубатьер
19
7
14
Шарбонье
14
Шарбонье
7
22
5
Оллила
5
Оллила
22
14
31
Шергуи
31
Шергуи
14
10
Кеббаль
17
Камара
17
Камара
10
Кеббаль
99
11
11
99
44
Дусе
20
20
44
Дусе
Остались в запасе
Бастия
Париж
23
Julien Fabri
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
1
Реми Риу
ВР
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Бастия - Париж
2
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Нарушения
16
7
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
7
1
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Mikael Lesage, France
Стадион:
Stade Armand Cesari, Bastia
Посещаемость:
80
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