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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Кан
Дюнкерк - Кан: обзор матча 10 мая 2024
Дюнкерк
10.05.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 2, 37 тур
2 : 2
Завершен
Кан
50'
О. Санганте
77'
Ж. Гбамен
2'
А. Менди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Кан
Желтая карточка
Г. Курте
90'
+2
Замена
T. Keita
️️️️
E. Bardeli
90'
+1
Замена
A. Ba
️️️️
Б. Лагэ
90'
82'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
Г. Кьереме
82'
Замена
М. Отре
️️️️
B. Brahimi
ГОЛ! 2:1!
Ж. Гбамен
77'
Желтая карточка
Б. Юссуф
55'
ГОЛ! 1:1!
О. Санганте
Пас отдал
Й. Билинги
50'
23'
Желтая карточка
D. Bolumbu
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Менди
Пас отдал
N. Lebreton
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
30
Мохамед Коне
ВР
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
18
Enzo Bardeli
ЦП
20
Julien Anziani
ЦП
92
Айман Маурер
АП
80
Жессим Яссин
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Кан
1
Антони Мандре
ВР
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
61
Brahim Traoré
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
2
Alioune Ba
ЦЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
24
Elhadj Bah
ЦФ
12
C. Senneville
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
8
M. Le Bihan
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Коне
26
Санганте
4
Лагэ
28
Билинги
17
Юссуф
5
Гбамен
18
20
92
Маурер
18
Курте
80
Яссин
3-3-4
1
Мандре
29
Томас
3
77
61
27
Кьереме
20
19
Менди
10
4
19
Салама
4
Лагэ
2
2
4
Лагэ
18
44
44
18
10
23
Отре
23
Отре
10
25
Добен
25
Добен
27
Кьереме
8
8
27
Кьереме
Остались в запасе
Дюнкерк
Кан
16
Arnaud Balijon
ВР
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
24
Elhadj Bah
ЦФ
12
C. Senneville
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
16
Arnaud Balijon
ВР
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
24
Elhadj Bah
ЦФ
12
C. Senneville
ЦФ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Дюнкерк - Кан
2
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
11
11
Офсайды
0
4
Количество передач
509
409
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Пиньяр
Стадион:
Стад Марсель-Трибю
Новости команд
Все
Дюнкерк
Кан
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
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2025.04.30 10:35
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1
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1
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