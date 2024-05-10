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Расписание матчей
Франция. Лига 2
По - Бастия
По - Бастия: обзор матча 10 мая 2024
По
10.05.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 2, 37 тур
1 : 2
Завершен
Бастия
8'
M. Bassouamina
70'
M. Alfarela
83'
M. Alfarela
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Бастия
90'
+3
Желтая карточка
F. Bianchini
83'
ГОЛ! 1:2!
M. Alfarela
Пас отдал
F. Bianchini
Замена
М. Шахири
️️️️
M. Bassouamina
79'
Замена
И. Мохамед
️️️️
S. Beusnard
79'
76'
Желтая карточка
C. Vincent
Желтая карточка
Л. Мутон
74'
70'
ГОЛ! 1:1!
M. Alfarela
68'
Замена
F. Bianchini
️️️️
F. Tomi
64'
Замена
C. Vincent
️️️️
М. Сиби
64'
Замена
B. Santelli
️️️️
Г. Шарбонье
Замена
Л. Мутон
️️️️
С. Д'Алмейда
64'
Желтая карточка
J. Ruiz
55'
Замена
Я. Беграуи
️️️️
T. Costa
21'
ГОЛ! 1:0!
M. Bassouamina
Пас отдал
T. Costa
8'
Желтая карточка
T. Costa
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
21
Бингуру Камара
ВР
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
70
Шарль Боли
ЦП
10
Henri Saivet
(К)
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
85
Tino Costa
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
22
Tom Meynadier
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
25
Tom Ducrocq
(К)
ЦП
9
Felix Tomi
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
По
5
Ное Соу
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
37
Ияд Мохамед
ЦП
33
Thomas Colleaux
ЦП
6
Луи Мутон
ЦП
14
Янис Беграуи
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Бастия
40
Cédric Lunardi
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
22
Mohamed Souboul
ЦЗ
19
Маттео Лубатьер
ЦП
7
Christophe Vincent
ЦП
9
Benjamin Santelli
ЦФ
7
Florian Bianchini
ЦФ
3-4-3
21
Камара
20
5
12
70
Боли
21
85
10
6
Д'Алмейда
12
9
Силла
3-1-2-4
23
22
Траоре
22
42
Тавареш
23
Сиби
25
9
5
4
Бонерт
19
14
Шарбонье
21
37
Мохамед
37
Мохамед
21
6
Д'Алмейда
6
Мутон
6
Мутон
6
Д'Алмейда
12
11
Шахири
11
Шахири
12
85
14
Беграуи
14
Беграуи
85
23
Сиби
7
7
23
Сиби
14
Шарбонье
9
9
14
Шарбонье
9
7
7
9
Остались в запасе
По
Бастия
5
Ное Соу
ЦЗ
33
Thomas Colleaux
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
40
Cédric Lunardi
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
22
Mohamed Souboul
ЦЗ
19
Маттео Лубатьер
ЦП
Остались в запасе
5
Ное Соу
ЦЗ
33
Thomas Colleaux
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Остались в запасе
40
Cédric Lunardi
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
22
Mohamed Souboul
ЦЗ
19
Маттео Лубатьер
ЦП
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча По - Бастия
3
2
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
19
18
Офсайды
4
2
Количество передач
459
382
Сейвы
4
0
Точность передач %
77
71
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Информация о матче
Главный судья:
Remi Landry, France
Стадион:
Nouste Camp, Bizanos
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