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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Анси
Родез - Анси: обзор матча 03 мая 2024
Родез
03.05.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 36 тур
1 : 3
Завершен
Анси
63'
А. Унтонджи
20'
A. Larose
57'
O. Camara
67'
K. Djoco
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Анси
Замена
Y. Verdier
️️️️
L. Rajot
83'
83'
Замена
К. Тестуд
️️️️
C. Billemaz
83'
Замена
С. Нтамак
️️️️
K. Djoco
Замена
R. Lipinski
️️️️
А. Абдалла
77'
Замена
А. Нгуямса
️️️️
Д. Силла
77'
69'
Замена
Н. Кандиль
️️️️
A. Larose
69'
Замена
T. Delphis
️️️️
Y. Barry
67'
ГОЛ! 1:3!
K. Djoco
Пас отдал
A. Larose
65'
Желтая карточка
H. Soukouna
Замена
Т. Арконт
️️️️
G. Haag
65'
ГОЛ! 1:2!
А. Унтонджи
Пас отдал
L. Rajot
63'
59'
Замена
H. Soukouna
️️️️
К. Муанга
57'
ГОЛ! 0:2!
O. Camara
Пас отдал
A. Larose
20'
ГОЛ! 0:1!
A. Larose
Пас отдал
K. Djoco
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
44
Кевин Бома
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
81
Giovanni Haag
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Анси
16
Томас Калленс
ВР
6
Francois Lajugie
ЦЗ
14
Кевин Муанга
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
20
Yacouba Barry
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
28
Antoine Larose
ЦФ
9
Ousmane Camara
ЦФ
22
Clement Billemaz
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Родез
30
Enzo Crombez
ВР
4
Стон Мамбо
ЦЗ
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
7
Тайрик Арконт
ПВ
26
Yannis Verdier
ЦФ
Анси
30
Тидиан Мальбек
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
70
Нордин Кандиль
АП
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
3-2-1-4
6
44
Бома
20
Силла
81
5
8
Таиби
6
Ро-Яо
17
Унтонджи
12
97
Абдалла
3-1-2-4
16
Калленс
6
14
Муанга
18
Жан
5
Каши
20
17
Пажо
22
9
28
9
97
Абдалла
3
3
97
Абдалла
20
Силла
6
Нгуямса
6
Нгуямса
20
Силла
81
7
Арконт
7
Арконт
81
5
26
26
5
20
41
41
20
14
Муанга
2
2
14
Муанга
28
70
Кандиль
70
Кандиль
28
22
12
Тестуд
12
Тестуд
22
9
19
Нтамак
19
Нтамак
9
Остались в запасе
Родез
Анси
30
Enzo Crombez
ВР
4
Стон Мамбо
ЦЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
Главный тренер
Дидье Сантини
30
Тидиан Мальбек
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
30
Enzo Crombez
ВР
4
Стон Мамбо
ЦЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
Остались в запасе
30
Тидиан Мальбек
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Сантини
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Родез - Анси
1
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
2
16
Офсайды
5
3
Количество передач
503
366
Сейвы
2
4
Точность передач %
71
64
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
0
5
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Стина
Стадион:
Stade Paul Lignon, Rodez
Новости команд
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