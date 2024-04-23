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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Сент-Этьен
Гренобль - Сент-Этьен: обзор матча 23 апреля 2024
Гренобль
23.04.2024, вторник, 21:45
Франция. Лига 2, 34 тур
0 : 2
Завершен
Сент-Этьен
80'
Д. Батубинсика
87'
Д. Шамбос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Сент-Этьен
89'
Замена
Л. Петро
️️️️
А. Бриансон
89'
Замена
Д. Аппиа
️️️️
Н. Мбюкю
87'
ГОЛ! 0:2!
Д. Шамбос
Замена
Э. Сильвестр
️️️️
А. Саньянг
81'
80'
ГОЛ! 0:1!
Д. Батубинсика
Пас отдал
Д. Шамбос
Замена
Н. Мбемба
️️️️
Т. Валь
77'
Замена
S. Touray
️️️️
J. Benet
77'
76'
Замена
Т. Монконду
️️️️
Э. Муэффек
Замена
Л. Жозеф
️️️️
P. Meissa Ba
64'
Замена
N. Ntolla
️️️️
А. Сбаи
64'
63'
Желтая карточка
М. Кафаро
56'
Замена
И. Кардона
️️️️
И. Ваджи
56'
Замена
М. Кафаро
️️️️
Б. Бушуари
Желтая карточка
А. Менди
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
10
Амин Сбаи
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
23
Антони Бриансон
(К)
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Гренобль
23
Мамаду Диоп
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
22
Natanael Ntolla
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
3-2-1-4
1
Мобле
29
Менди
4
Диарра
39
25
Валь
6
7
Саньянг
10
Сбаи
5
21
14
3-3-2-1-1
30
Ларсоннер
23
Бриансон
21
Батубинсика
3
17
Муэффек
5
Тардье
97
Масон
7
Шамбос
8
Бушуари
11
Мбюкю
25
Ваджи
25
Валь
26
Мбемба
26
Мбемба
25
Валь
7
Саньянг
10
Сильвестр
10
Сильвестр
7
Саньянг
10
Сбаи
22
22
10
Сбаи
21
22
22
21
5
75
Жозеф
75
Жозеф
5
23
Бриансон
27
Петро
27
Петро
23
Бриансон
11
Мбюкю
8
Аппиа
8
Аппиа
11
Мбюкю
17
Муэффек
6
Монконду
6
Монконду
17
Муэффек
8
Бушуари
20
Кафаро
20
Кафаро
8
Бушуари
25
Ваджи
7
Кардона
7
Кардона
25
Ваджи
Остались в запасе
Гренобль
Сент-Этьен
23
Мамаду Диоп
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
42
Этьен Грин
ВР
11
Ламин Фомба
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
23
Мамаду Диоп
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
11
Ламин Фомба
ЦП
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Гренобль - Сент-Этьен
1
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
5
Нарушения
13
11
Офсайды
1
1
Количество передач
379
491
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Lepaysant, France
Стадион:
Stade des Alpes, Grenoble
Посещаемость:
15230
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