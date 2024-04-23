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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Конкарно
Бастия - Конкарно: обзор матча 23 апреля 2024
Бастия
23.04.2024, вторник, 21:45
Франция. Лига 2, 34 тур
2 : 0
Завершен
Конкарно
52'
B. Santelli
90+4'
Г. Шарбонье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Конкарно
ГОЛ! 2:0!
Г. Шарбонье
Пас отдал
F. Bianchini
90'
+4
82'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
A. Georgen
Замена
A. Roncaglia
️️️️
J. Janneh
82'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
M. Alfarela
82'
Замена
М. Сиби
️️️️
C. Vincent
74'
72'
Красная карточка
Б. Муссити-Око
70'
Замена
T. Sinquin
️️️️
A. Philiponeau
66'
Замена
I. Matondo
️️️️
Б. Муазан
66'
Замена
Б. Муссити-Око
️️️️
Н. Шадли
66'
Замена
К. Диавара
️️️️
A. Urie
Замена
F. Bianchini
️️️️
B. Santelli
63'
Желтая карточка
I. Drame
56'
ГОЛ! 1:0!
B. Santelli
Пас отдал
Ф. Бонерт
52'
46'
Желтая карточка
J. Celestine
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
9
Benjamin Santelli
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
Конкарно
2
Alec Georgen
ЦЗ
28
Issouf Paro
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
17
Maxime Etuin
(К)
ЦП
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
77
Нассим Шадли
ПВ
30
Esteban Salles
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
9
Felix Tomi
ЦП
7
Florian Bianchini
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
4
Guillaume Jannez
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
2
Thibault Sinquin
ЦП
7
Кандет Диавара
ЦФ
45
Isaac Matondo
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
3-3-4
30
Пласид
42
Тавареш
99
Оку
95
Кейта
7
25
66
4
Бонерт
5
9
19
3-3-2-3
2
28
3
17
26
7
77
Шадли
10
Муазан
15
Барес
14
Ба
30
66
4
4
66
7
23
Сиби
23
Сиби
7
9
7
7
9
19
14
Шарбонье
14
Шарбонье
19
2
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
2
26
2
2
26
7
7
Диавара
7
Диавара
7
10
Муазан
45
45
10
Муазан
77
Шадли
14
Муссити-Око
14
Муссити-Око
77
Шадли
Остались в запасе
Бастия
Конкарно
23
Julien Fabri
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
9
Felix Tomi
ЦП
1
Maxime Pattier
ВР
4
Guillaume Jannez
ЦЗ
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
9
Felix Tomi
ЦП
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
4
Guillaume Jannez
ЦЗ
Статистика матча Бастия - Конкарно
1
1
1
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
8
Офсайды
4
1
Количество передач
402
494
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Информация о матче
Главный судья:
Бастьен Дешепи
Стадион:
Stade Armand Cesari, Bastia
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