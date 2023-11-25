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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Конкарно
Амьен - Конкарно: обзор матча 25 ноября 2023
Амьен
25.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 32 тур
1 : 1
Завершен
Конкарно
37'
Г. Какута
9'
Н. Ндомбаси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Конкарно
90'
+2
Замена
A. Georgen
️️️️
Н. Шадли
Замена
А. Тапсоба
️️️️
A. Leautey
90'
Замена
Ф. Бойя
️️️️
Э. Кэрролл
90'
76'
Замена
A. Gboho
️️️️
Н. Ндомбаси
72'
Замена
A. Urie
️️️️
Б. Муазан
Желтая карточка
K. Kaiboue
58'
Желтая карточка
М. Фофана
48'
ГОЛ! 1:1!
Г. Какута
Пас отдал
O. Gene
37'
9'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ндомбаси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
50
Antoine Leautey
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Конкарно
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
77
Нассим Шадли
ПВ
30
Esteban Salles
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
34
Франк Бойя
ЦП
7
Иван Икия Дими
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
11
Mathis Touho
ЦФ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
2
Alec Georgen
ЦЗ
28
Issouf Paro
ЦЗ
4
Tom Lebeau
ЦП
17
Maxime Etuin
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
24
Ambroise Gboho
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гютне
3
Опоку
3
Ринг
25
Гелин
14
Корчиа
2
Фофана
22
30
5
Какута
9
Кэрролл
50
4-1-2-4
33
Фоссюрье
3
3
4
26
77
Шадли
10
Муазан
15
Барес
11
Ндомбаси
14
Ба
30
9
Кэрролл
34
Бойя
34
Бойя
9
Кэрролл
50
15
Тапсоба
15
Тапсоба
50
77
Шадли
2
2
77
Шадли
10
Муазан
7
7
10
Муазан
11
Ндомбаси
24
24
11
Ндомбаси
Остались в запасе
Амьен
Конкарно
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
7
Иван Икия Дими
ЦП
11
Mathis Touho
ЦФ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
4
Tom Lebeau
ЦП
17
Maxime Etuin
ЦП
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
7
Иван Икия Дими
ЦП
11
Mathis Touho
ЦФ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
4
Tom Lebeau
ЦП
17
Maxime Etuin
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Амьен - Конкарно
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Информация о матче
Главный судья:
Mickael Leleu, France
Стадион:
Stade Crédit Agricole la Licorne, Amiens
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2023.07.05 14:06
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2023.06.28 14:37
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