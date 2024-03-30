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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - Родез
Труа - Родез: обзор матча 30 марта 2024
Труа
30.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 30 тур
2 : 3
Завершен
Родез
72'
Х. Шавалерен
81'
К. Донг
45'
L. Rajot
46'
Т. Арконт
57'
В. Таиби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Родез
90'
+1
Желтая карточка
G. Haag
82'
Замена
А. Нгуямса
️️️️
Д. Силла
82'
Замена
R. Lipinski
️️️️
А. Абдалла
ГОЛ! 2:3!
К. Донг
Пас отдал
А. Ндиайе
81'
Замена
М. Диоп
️️️️
А. Палаверса
79'
74'
Замена
С. Мамбо
️️️️
К. Бома
74'
Замена
В. Юнусса
️️️️
В. Таиби
ГОЛ! 1:3!
Х. Шавалерен
Пас отдал
М. Бангре
72'
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
J. Assoumou
71'
Замена
М. Бангре
️️️️
Ж. Олайтан
71'
65'
Замена
А. Унтонджи
️️️️
Т. Арконт
Замена
Р. Рипар
️️️️
С. Элисор
61'
Замена
К. Донг
️️️️
Р. Саид
61'
57'
ГОЛ! 0:3!
В. Таиби
Пас отдал
Д. Силла
46'
ГОЛ! 0:2!
Т. Арконт
45'
ГОЛ! 0:1!
L. Rajot
Пас отдал
Т. Арконт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
7
Хавьер Шавалерен
(К)
ОП
18
Анте Палаверса
ЦП
91
Emmanuel Ntim
ЦП
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
44
Кевин Бома
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
81
Giovanni Haag
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
7
Тайрик Арконт
ПВ
97
Аким Абдалла
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Труа
36
Rudy Kohon
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
7
Кильян Донг
АП
20
Рено Рипар
ПВ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Родез
30
Enzo Crombez
ВР
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
4
Стон Мамбо
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
26
Yannis Verdier
ЦФ
2-1-2-5
80
Алемдар
5
Конте
4
Зукру
7
Шавалерен
18
Палаверса
91
15
Олайтан
22
Элисор
15
19
Саид
3
Ндиайе
3-2-2-3
1
Сибуа
20
Силла
44
Бома
6
81
5
7
Арконт
8
Таиби
12
6
Ро-Яо
97
Абдалла
15
10
М'Чангама
10
М'Чангама
15
18
Палаверса
8
Диоп
8
Диоп
18
Палаверса
19
Саид
7
Донг
7
Донг
19
Саид
15
Олайтан
11
Бангре
11
Бангре
15
Олайтан
22
Элисор
20
Рипар
20
Рипар
22
Элисор
97
Абдалла
3
3
97
Абдалла
44
Бома
4
Мамбо
4
Мамбо
44
Бома
20
Силла
6
Нгуямса
6
Нгуямса
20
Силла
8
Таиби
23
Юнусса
23
Юнусса
8
Таиби
7
Арконт
17
Унтонджи
17
Унтонджи
7
Арконт
Остались в запасе
Труа
Родез
36
Rudy Kohon
ЦЗ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
30
Enzo Crombez
ВР
26
Yannis Verdier
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
36
Rudy Kohon
ЦЗ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Остались в запасе
30
Enzo Crombez
ВР
26
Yannis Verdier
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Труа - Родез
1
Всего ударов по воротам
16
18
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
12
11
Офсайды
3
5
Количество передач
495
360
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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