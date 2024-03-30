Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - По
Амьен - По: обзор матча 30 марта 2024
Амьен
30.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 30 тур
2 : 3
Завершен
По
18'
Л. Мафута
53'
Г. Какута
56'
K. Boutaïb
60'
H. Saivet
75'
М. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - По
82'
Замена
Ж. Обьянг
️️️️
J. Gaspar
Замена
Р. Лутин
️️️️
Ж. Гелин
81'
Замена
Д. Лане
️️️️
A. Leautey
81'
75'
ГОЛ! 2:3!
М. Силла
Пас отдал
K. Boutaïb
Замена
K. Kaiboue
️️️️
М. Фофана
73'
68'
Замена
И. Мохамед
️️️️
S. Beusnard
68'
Замена
М. Силла
️️️️
Я. Беграуи
Желтая карточка
Э. Кэрролл
66'
Желтая карточка
О. Урогиде
64'
64'
Желтая карточка
S. Beusnard
Замена
M. Do Couto
️️️️
М. Шуиар
63'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Г. Какута
63'
60'
ГОЛ! 2:2!
H. Saivet
57'
Замена
С. Д'Алмейда
️️️️
J. Ruiz
57'
Замена
M. Bassouamina
️️️️
Л. Мутон
56'
ГОЛ! 2:1!
K. Boutaïb
Пас отдал
Я. Беграуи
ГОЛ! 2:0!
Г. Какута
Пас отдал
O. Gene
53'
45'
+1
Желтая карточка
K. Ange Ahoussou
Желтая карточка
Ж. Гелин
32'
ГОЛ! 1:0!
Л. Мафута
Пас отдал
Ж. Гелин
18'
17'
Желтая карточка
K. Boutaïb
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
30
Owen Gene
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
По
21
Бингуру Камара
ВР
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
6
Луи Мутон
ЦП
10
Henri Saivet
(К)
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
22
Kylian Kaiboue
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
93
Райан Лутин
ЦП
82
Джек Лане
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
По
5
Ное Соу
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
37
Ияд Мохамед
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Гютне
88
Амрауи
3
Урогиде
25
Гелин
14
Корчиа
2
Фофана
30
8
Шуиар
5
Какута
14
Мафута
50
3-5-2
21
Камара
20
5
12
4
10
70
Боли
21
6
Мутон
14
Беграуи
10
2
Фофана
22
22
2
Фофана
8
Шуиар
14
14
8
Шуиар
25
Гелин
93
Лутин
93
Лутин
25
Гелин
50
82
Лане
82
Лане
50
5
Какута
9
Кэрролл
9
Кэрролл
5
Какута
12
4
Обьянг
4
Обьянг
12
21
37
Мохамед
37
Мохамед
21
5
6
Д'Алмейда
6
Д'Алмейда
5
6
Мутон
12
12
6
Мутон
14
Беграуи
9
Силла
9
Силла
14
Беграуи
Остались в запасе
Амьен
По
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
Главный тренер
Омар Даф
5
Ное Соу
ЦЗ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
Остались в запасе
5
Ное Соу
ЦЗ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Амьен - По
3
3
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
12
12
Офсайды
2
2
Количество передач
475
474
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Taleb, France
Стадион:
Stade Crédit Agricole la Licorne, Amiens
Новости команд
Все
Амьен
По
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
8 февраля
6
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
2023.07.05 14:06
2
«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
2023.06.28 14:37
Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала
2022.02.09 00:52
1
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
2023.07.05 14:06
2
«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
2023.06.28 14:37
Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала
2022.02.09 00:52
1
Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
2021.02.10 22:58
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
8 февраля
6
Кубок Франции. «ПСЖ» благодаря голу Паредеса прошел «По», «Лилль» вылетел от непрофессионального клуба
2020.01.29 22:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+