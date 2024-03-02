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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лаваль - Амьен
Лаваль - Амьен: обзор матча 02 марта 2024
Лаваль
02.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 27 тур
1 : 1
Завершен
Амьен
38'
Ж. Кадиль
86'
Ф. Бойя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лаваль - Амьен
86'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бойя
Пас отдал
С. Корчиа
85'
Желтая карточка
O. Gene
Замена
J. Adeoti
️️️️
J. Roye
84'
82'
Замена
М. Шуиар
️️️️
A. Leautey
Замена
Ж. Тель
️️️️
M. Tchokounté
75'
Замена
А. Бобишон
️️️️
Ж. Кадиль
75'
69'
Замена
Ф. Бойя
️️️️
Ж. Гелин
69'
Замена
Д. Лане
️️️️
M. Do Couto
69'
Замена
Л. Мафута
️️️️
О. Урогиде
Замена
A. Gonçalves
️️️️
T. Vargas
67'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Кадиль
Пас отдал
J. Roye
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
3
Marvin Baudry
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
28
Жуниор Кадиль
ПВ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
14
M. Do Couto
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
19
Noa Mupemba
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
34
Франк Бойя
ЦП
14
Луи Мафута
ЦФ
82
Джек Лане
ЦФ
3-2-1-4
30
Самасса
23
Диав
7
75
Черни
3
15
28
Кадиль
18
4
6
7
Пажи
3-3-2-2
1
Гютне
25
Гелин
3
Урогиде
23
Джауаб
14
Корчиа
2
Фофана
88
Амрауи
14
30
50
9
Кэрролл
28
Кадиль
14
Бобишон
14
Бобишон
28
Кадиль
7
39
39
7
4
17
17
4
18
9
Тель
9
Тель
18
25
Гелин
34
Бойя
34
Бойя
25
Гелин
50
8
Шуиар
8
Шуиар
50
3
Урогиде
14
Мафута
14
Мафута
3
Урогиде
14
82
Лане
82
Лане
14
Остались в запасе
Лаваль
Амьен
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
19
Noa Mupemba
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
19
Noa Mupemba
ЦФ
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Лаваль - Амьен
1
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
15
15
Офсайды
0
1
Количество передач
349
462
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Главный судья:
Olivier Thual, France
Стадион:
Stade Francis-Le Basser, Laval
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