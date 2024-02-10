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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кевийи - Бастия
Кевийи - Бастия: обзор матча 10 февраля 2024
Кевийи
10.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 24 тур
0 : 1
Завершен
Бастия
23'
M. Alfarela
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кевийи - Бастия
Замена
Г. Сангаре
️️️️
Н. Кадиу
89'
Желтая карточка
P. Ousmane Sakho
88'
84'
Замена
A. Roncaglia
️️️️
J. Janneh
83'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
Ф. Бонерт
Красная карточка
С. Сумано
80'
Замена
P. Ousmane Sakho
️️️️
Д. Вилль Поа
77'
71'
Желтая карточка
Ш. Кейта
71'
Замена
М. Сиби
️️️️
Г. Шарбонье
65'
Замена
B. Santelli
️️️️
C. Vincent
Желтая карточка
А. Сиссоко
62'
62'
Желтая карточка
F. Bianchini
Замена
П. Яд
️️️️
L. Delaurier-Chaubet
61'
60'
Желтая карточка
T. Ducrocq
Желтая карточка
L. Delaurier-Chaubet
58'
Замена
К. Кулибали
️️️️
М. Камара
46'
Желтая карточка
J. Pendant
30'
23'
ГОЛ! 0:1!
M. Alfarela
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
8
Antoine Batisse
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
8
Ноа Кадиу
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
99
Самбу Сумано
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
25
Tom Ducrocq
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
7
Florian Bianchini
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
Кевийи
16
Кейн Боннви
ВР
37
Папа Яд
ЛВ
17
Густаво Сангаре
ОП
21
Pape Ousmane Sakho
ЦФ
69
Йохан Рош
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
22
Tom Meynadier
ЦЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
9
Benjamin Santelli
ЦФ
31
Фасин Конте
ЦФ
3-3-4
1
Лерой
8
3
58
Сиссоко
8
Кадиу
35
31
Поа
99
Сумано
7
44
Пьерре
11
Камара
3-3-4
30
Пласид
95
Кейта
99
Оку
22
Траоре
25
66
7
19
7
4
Бонерт
14
Шарбонье
8
Кадиу
17
Сангаре
17
Сангаре
8
Кадиу
35
37
Яд
37
Яд
35
31
Поа
21
21
31
Поа
11
Камара
17
Кулибали
17
Кулибали
11
Камара
4
Бонерт
42
Тавареш
42
Тавареш
4
Бонерт
66
4
4
66
14
Шарбонье
23
Сиби
23
Сиби
14
Шарбонье
7
9
9
7
Остались в запасе
Кевийи
Бастия
16
Кейн Боннви
ВР
69
Йохан Рош
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
23
Julien Fabri
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
31
Фасин Конте
ЦФ
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
69
Йохан Рош
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
31
Фасин Конте
ЦФ
Статистика матча Кевийи - Бастия
4
1
3
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
8
Офсайды
2
3
Количество передач
476
402
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Информация о матче
Главный судья:
Абделатиф Херраджи
Стадион:
Stade Robert Diochon, Le Petit-Quevilly
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