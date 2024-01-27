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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Лаваль
Родез - Лаваль: обзор матча 27 января 2024
Родез
27.01.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 22 тур
1 : 2
Завершен
Лаваль
66'
А. Унтонджи
59'
А. Бобишон
90+6'
П. Диав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Лаваль
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
П. Диав
Пас отдал
Ж. Тель
Желтая карточка
Л. Буаде
90'
+4
Желтая карточка
G. Haag
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Тель
86'
Желтая карточка
T. Thomas
82'
Замена
A. Gonçalves
️️️️
T. Vargas
82'
Замена
W. Benard
️️️️
А. Бобишон
81'
Замена
Ж. Тель
️️️️
M. Tchokounté
Замена
R. Lipinski
️️️️
А. Абдалла
81'
Замена
Т. Арконт
️️️️
L. Rajot
81'
72'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
Р. Лабе Ласкари
ГОЛ! 1:1!
А. Унтонджи
Пас отдал
Л. Буаде
66'
62'
Замена
S. Sanna
️️️️
J. Adeoti
59'
ГОЛ! 0:1!
А. Бобишон
Замена
Л. Буаде
️️️️
С. Мамбо
44'
27'
Желтая карточка
M. Baudry
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
4
Стон Мамбо
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
81
Giovanni Haag
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
3
Marvin Baudry
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
18
Malik Tchokounté
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
17
Jordan Adeoti
(К)
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Родез
30
Enzo Crombez
ВР
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
18
Лука Буаде
ПП
7
Тайрик Арконт
ПВ
18
Antoine Valerio
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
26
William Benard
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
3-2-1-4
1
Сибуа
6
4
Мамбо
6
Нгуямса
81
5
8
Таиби
6
Ро-Яо
12
17
Унтонджи
97
Абдалла
3-2-2-3
30
Самасса
7
3
75
Черни
23
23
Диав
8
14
Бобишон
17
3
Лабе Ласкари
18
97
Абдалла
3
3
97
Абдалла
4
Мамбо
18
Буаде
18
Буаде
4
Мамбо
5
7
Арконт
7
Арконт
5
14
Бобишон
26
26
14
Бобишон
3
Лабе Ласкари
28
Кадиль
28
Кадиль
3
Лабе Ласкари
7
39
39
7
17
6
6
17
18
9
Тель
9
Тель
18
Остались в запасе
Родез
Лаваль
30
Enzo Crombez
ВР
23
Вилитти Юнусса
ОП
18
Antoine Valerio
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
30
Enzo Crombez
ВР
23
Вилитти Юнусса
ОП
18
Antoine Valerio
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Сантини
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Родез - Лаваль
2
3
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
19
Офсайды
0
1
Количество передач
414
379
Сейвы
5
2
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
11
1
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Remi Landry, France
Стадион:
Stade Paul Lignon, Rodez
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