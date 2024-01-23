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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Анси
Амьен - Анси: обзор матча 23 января 2024
Амьен
23.01.2024, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 21 тур
1 : 0
Завершен
Анси
71'
Л. Мафута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Анси
90'
+3
Желтая карточка
F. Lajugie
85'
Замена
A. Larose
️️️️
C. Billemaz
Замена
Ж. Гелин
️️️️
A. Leautey
79'
78'
Замена
К. Тестуд
️️️️
T. Delphis
78'
Замена
Y. Barry
️️️️
А. Каши
ГОЛ! 1:0!
Л. Мафута
Пас отдал
Д. Лане
71'
Замена
Д. Лане
️️️️
M. Do Couto
68'
67'
Замена
С. Нтамак
️️️️
K. Djoco
55'
Желтая карточка
В. Пажо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
30
Owen Gene
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
6
Francois Lajugie
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
22
Clement Billemaz
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
55
Ayman Ouhatti
ЦП
7
Иван Икия Дими
ЦП
82
Джек Лане
ЦФ
11
Mathis Touho
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
3
Moise Mahop
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
20
Yacouba Barry
ЦП
24
Jonathan Kodjia
ЦФ
28
Antoine Larose
ЦФ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
3-3-4
1
Гютне
3
Урогиде
23
Джауаб
3
Ринг
30
34
Бойя
14
9
Кэрролл
15
50
14
Мафута
4-1-1-1-3
1
Эскале
2
18
Жан
6
41
5
Каши
17
Пажо
70
Кандиль
22
68
9
50
25
Гелин
25
Гелин
50
14
82
Лане
82
Лане
14
5
Каши
20
20
5
Каши
41
12
Тестуд
12
Тестуд
41
22
28
28
22
9
19
Нтамак
19
Нтамак
9
Остались в запасе
Амьен
Анси
16
Alexis Sauvage
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
55
Ayman Ouhatti
ЦП
7
Иван Икия Дими
ЦП
11
Mathis Touho
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
16
Томас Калленс
ВР
3
Moise Mahop
ЦЗ
24
Jonathan Kodjia
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
55
Ayman Ouhatti
ЦП
7
Иван Икия Дими
ЦП
11
Mathis Touho
ЦФ
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
3
Moise Mahop
ЦЗ
24
Jonathan Kodjia
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Амьен - Анси
2
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
25
Офсайды
3
0
Количество передач
407
352
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
68
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Информация о матче
Главный судья:
Faouzi Benchabane, France
Стадион:
Stade Crédit Agricole la Licorne, Amiens
Новости команд
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