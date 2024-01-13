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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Дюнкерк
Гренобль - Дюнкерк: обзор матча 13 января 2024
Гренобль
13.01.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 20 тур
2 : 2
Завершен
Дюнкерк
28'
А. Сбаи
64'
А. Сбаи
77'
C. Senneville
81'
А. Маурер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Дюнкерк
Замена
A. Jeno
️️️️
Л. Жозеф
88'
81'
ГОЛ! 2:2!
А. Маурер
77'
ГОЛ! 2:1!
C. Senneville
Замена
В. Постолачи
️️️️
P. Meissa Ba
77'
Замена
S. Touray
️️️️
Э. Сильвестр
72'
Замена
N. Ntolla
️️️️
А. Сбаи
71'
ГОЛ! 2:0!
А. Сбаи
Пас отдал
P. Meissa Ba
64'
60'
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
Б. Юссуф
59'
Замена
S. Baghdadi
️️️️
A. Ba
ГОЛ! 1:0!
А. Сбаи
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
6
Dante Rigo
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
2
Alioune Ba
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
10
Remy Boissier
(К)
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
92
Айман Маурер
АП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
15
Abiezer Jeno
ЦП
22
Saikou Touray
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
14
Ibrahima Sy
ЦП
12
C. Senneville
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
4-3-3
1
Мобле
4
Диарра
6
Монфрей
39
29
Пакье
6
10
Сильвестр
25
Валь
10
Сбаи
75
Жозеф
5
3-2-2-1-1
16
15
28
Билинги
29
Бессил
17
Юссуф
82
10
18
92
Маурер
18
Курте
75
Жозеф
15
15
75
Жозеф
10
Сильвестр
22
22
10
Сильвестр
5
9
Постолачи
9
Постолачи
5
10
Сбаи
22
22
10
Сбаи
17
Юссуф
5
Гбамен
5
Гбамен
17
Юссуф
2
5
5
2
Остались в запасе
Гренобль
Дюнкерк
16
Бобби Аллен
ВР
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
14
Loïc Nestor
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
40
Люка Лавалле
ВР
14
Ibrahima Sy
ЦП
12
C. Senneville
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
14
Loïc Nestor
ЦФ
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
14
Ibrahima Sy
ЦП
12
C. Senneville
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Гренобль - Дюнкерк
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
9
Офсайды
1
1
Количество передач
476
494
Сейвы
4
2
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Olivier Thual, France
Стадион:
Stade des Alpes, Grenoble
Новости команд
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Гренобль
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Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
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9 августа
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