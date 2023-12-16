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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Кевийи
Бастия - Кевийи: обзор матча 16 декабря 2023
Бастия
16.12.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 18 тур
0 : 0
Завершен
Кевийи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Кевийи
90'
+1
Замена
П. Яд
️️️️
G. Gbelle
80'
Желтая карточка
A. Do Marcolino
Замена
F. Tomi
️️️️
C. Vincent
78'
Замена
F. Bianchini
️️️️
M. Alfarela
77'
75'
Замена
L. Delaurier-Chaubet
️️️️
М. Камара
75'
Замена
A. Do Marcolino
️️️️
К. Кулибали
Замена
Ф. Конте
️️️️
K. Djoco
61'
53'
Замена
С. Фортеш
️️️️
T. Cissokho
34'
Желтая карточка
Г. Сангаре
Замена
Д. Тавареш
️️️️
Ш. Траоре
32'
23'
Желтая карточка
Н. Кадиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
66
Jocelyn Janneh
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
14
Garland Gbelle
(К)
ЦП
99
Самбу Сумано
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
9
Felix Tomi
ЦП
19
Маттео Лубатьер
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
7
Florian Bianchini
ЦФ
31
Фасин Конте
ЦФ
Кевийи
16
Кейн Боннви
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
69
Йохан Рош
ЦФ
35
Robin Legendre
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
4-3-3
30
Пласид
22
Траоре
99
Оку
95
Кейта
4
66
25
7
19
9
4
Бонерт
3-1-2-4
1
Лерой
15
3
2
Лорик
17
Сангаре
8
Кадиу
14
7
11
Камара
17
Кулибали
99
Сумано
22
Траоре
42
Тавареш
42
Тавареш
22
Траоре
7
9
9
7
19
7
7
19
9
31
Конте
31
Конте
9
3
15
Фортеш
15
Фортеш
3
11
Камара
35
35
11
Камара
14
37
Яд
37
Яд
14
17
Кулибали
41
41
17
Кулибали
Остались в запасе
Бастия
Кевийи
23
Julien Fabri
ВР
19
Маттео Лубатьер
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
16
Кейн Боннви
ВР
69
Йохан Рош
ЦФ
35
Robin Legendre
ЦФ
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
19
Маттео Лубатьер
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
69
Йохан Рош
ЦФ
35
Robin Legendre
ЦФ
Статистика матча Бастия - Кевийи
3
Всего ударов по воротам
3
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
5
10
Офсайды
1
1
Количество передач
225
172
Сейвы
1
1
Точность передач %
75
72
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Информация о матче
Главный судья:
Томас Леонар
Стадион:
Stade Armand Cesari, Bastia
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