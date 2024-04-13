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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Конкарно - Амьен
Конкарно - Амьен: обзор матча 13 апреля 2024
Конкарно
13.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 15 тур
0 : 0
Завершен
Амьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Конкарно - Амьен
90'
+2
Желтая карточка
Э. Кэрролл
Желтая карточка
J. Celestine
89'
86'
Замена
О. Урогиде
️️️️
Y. Assogba
86'
Замена
M. Do Couto
️️️️
A. Leautey
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
A. Georgen
86'
81'
Замена
K. Kaiboue
️️️️
O. Gene
Замена
T. Lebeau
️️️️
Г. Барес
80'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
A. Urie
80'
77'
Желтая карточка
O. Gene
Желтая карточка
К. Диавара
66'
Желтая карточка
G. Jannez
63'
Желтая карточка
A. Philiponeau
60'
60'
Красная карточка
Г. Какута
Замена
П. Ибну Ба
️️️️
C. Rodrigues
55'
Замена
К. Диавара
️️️️
Н. Шадли
55'
55'
Замена
А. Амрауи
️️️️
С. Ринг
55'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Лане
47'
Желтая карточка
С. Ринг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Конкарно
2
Alec Georgen
ЦЗ
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
9
Clément Rodrigues
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
17
Maxime Etuin
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
30
Esteban Salles
ЦФ
45
Isaac Matondo
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
30
Owen Gene
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
82
Джек Лане
ЦФ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
4
Tom Lebeau
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
7
Кандет Диавара
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
22
Kylian Kaiboue
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
3-4-1-3
2
4
3
9
26
17
7
77
Шадли
15
Барес
45
30
2-1-2-1-4
1
Гютне
3
Опоку
3
Ринг
2
Фофана
30
34
Бойя
5
Какута
14
Мафута
50
15
82
Лане
2
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
2
15
Барес
4
4
15
Барес
77
Шадли
7
Диавара
7
Диавара
77
Шадли
9
14
Ба
14
Ба
9
7
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
7
3
Ринг
88
Амрауи
88
Амрауи
3
Ринг
15
3
Урогиде
3
Урогиде
15
30
22
22
30
50
14
14
50
82
Лане
9
Кэрролл
9
Кэрролл
82
Лане
Остались в запасе
Конкарно
Амьен
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
10
Баптист Муазан
АП
16
Alexis Sauvage
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
10
Баптист Муазан
АП
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Конкарно - Амьен
4
1
3
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
17
17
Офсайды
1
5
Количество передач
490
380
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Lepaysant, France
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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