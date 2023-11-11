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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Бастия
Париж - Бастия: обзор матча 11 ноября 2023
Париж
11.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 14 тур
1 : 0
Завершен
Бастия
45+3'
И. Кеббаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Бастия
Замена
Й. Демонси
️️️️
C. Mandouki
90'
+1
89'
Красная карточка
Ш. Траоре
73'
Замена
Р. Япи
️️️️
M. Alfarela
72'
Замена
С. Лега
️️️️
K. Djoco
57'
Замена
М. Лубатьер
️️️️
Д. Ленар
57'
Замена
Ш. Траоре
️️️️
A. Roncaglia
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Кеббаль
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
И. Оку
Желтая карточка
C. Mandouki
34'
17'
Замена
Ф. Конте
️️️️
B. Santelli
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
25
Yoan Koré
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
22
Jules Gaudin
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
25
Tom Ducrocq
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
9
Benjamin Santelli
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
Париж
44
Иван Филипович
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
33
Dimitri Colau
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
21
Мохамед Туре
ЦФ
2
Andy Pembélé
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
19
Маттео Лубатьер
ЦП
11
Секу Лега
ЦФ
31
Фасин Конте
ЦФ
3-3-1-3
16
25
5
Мбоу
22
Алакуш
22
17
Камара
14
10
Кеббаль
29
Амель
11
9
Лукембила
3-3-4
30
Пласид
4
95
Кейта
99
Оку
25
66
14
Ленар
19
9
4
Бонерт
9
14
24
Демонси
24
Демонси
14
4
22
Траоре
22
Траоре
4
19
27
Япи
27
Япи
19
14
Ленар
19
Лубатьер
19
Лубатьер
14
Ленар
9
11
Лега
11
Лега
9
9
31
Конте
31
Конте
9
Остались в запасе
Париж
Бастия
44
Иван Филипович
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
33
Dimitri Colau
ЦП
21
Мохамед Туре
ЦФ
2
Andy Pembélé
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
23
Julien Fabri
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
33
Dimitri Colau
ЦП
21
Мохамед Туре
ЦФ
2
Andy Pembélé
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Париж - Бастия
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Информация о матче
Главный судья:
Olivier Thual, France
Стадион:
Stade Sebastien Charlety, Paris
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