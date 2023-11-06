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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Осер
Генгам - Осер: обзор матча 06 ноября 2023
Генгам
06.11.2023, понедельник, 22:45
Франция. Лига 2, 13 тур
2 : 1
Завершен
Осер
51'
Т. Пелленар (АГ)
80'
А. Эль Уаззани
72'
Г. Перрен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Осер
90'
+10
Желтая карточка
Т. Пелленар
Желтая карточка
Г. Курте
90'
+10
Красная карточка
М. Сивис
90'
+7
90'
+6
Красная карточка
Р. Равелосон
Замена
Ж. Сиве
️️️️
А. Эль Уаззани
88'
Замена
Г. Курте
️️️️
Б. Гийом
87'
84'
Замена
К. Дагба
️️️️
П. Джоли
83'
Замена
E. Maddy
️️️️
Г. Эйн
Замена
B. Roux
️️️️
H. Picard
82'
ГОЛ! 2:1!
А. Эль Уаззани
80'
78'
Желтая карточка
С. Агузуль
Желтая карточка
К. Сидибе
77'
Желтая карточка
М. Сивис
73'
72'
ГОЛ! 1:1!
Г. Перрен
Пас отдал
Ф. Айе
Желтая карточка
A. Sagna
71'
Желтая карточка
Б. Гийом
70'
68'
Замена
Р. Равелосон
️️️️
А. Диуссе
68'
Замена
А. Онаиву
️️️️
O. Camara
68'
Замена
Ф. Айе
️️️️
Л. Синайоко
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Пелленар
51'
Желтая карточка
D. Gomis
46'
Замена
A. Sagna
️️️️
M. Merghem
41'
17'
Желтая карточка
O. Camara
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
(К)
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
26
Mathis Riou
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
4
Dylan Louiserre
ЦП
7
Mehdi Merghem
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
42
Элиша Овусу
(К)
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
9
Ousmane Camara
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
11
Amadou Sagna
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
34
Eros Maddy
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
3-1-4-2
1
7
26
24
Сивис
6
Сидибе
19
Эль Уаззани
4
7
22
22
9
Гийом
2-1-1-1-5
16
Леон
26
Джоли
14
Менса
42
Овусу
10
Диуссе
7
Эйн
9
97
Агузуль
12
Пелленар
28
Перрен
9
Синайоко
22
5
5
22
7
11
11
7
9
Гийом
18
Курте
18
Курте
9
Гийом
19
Эль Уаззани
43
Сиве
43
Сиве
19
Эль Уаззани
26
Джоли
2
Дагба
2
Дагба
26
Джоли
10
Диуссе
22
Равелосон
22
Равелосон
10
Диуссе
7
Эйн
34
34
7
Эйн
9
Синайоко
97
Айе
97
Айе
9
Синайоко
9
45
Онаиву
45
Онаиву
9
Остались в запасе
Генгам
Осер
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Генгам - Осер
6
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Legat, France
Стадион:
Стад дю Рудуру
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