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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Осер
Кан - Осер: обзор матча 21 октября 2023
Кан
21.10.2023, суббота, 16:00
Франция. Лига 2, 11 тур
1 : 1
Завершен
Осер
52'
А. Абди
6'
А. Абди (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Осер
80'
Замена
К. Дагба
️️️️
П. Джоли
Замена
Я. Мбок
️️️️
М. Отре
79'
Замена
D. Bolumbu
️️️️
B. Traoré
79'
75'
Замена
Э. Овусу
️️️️
А. Диуссе
Замена
M. Hafid
️️️️
Y. Court
66'
63'
Замена
Л. Синайоко
️️️️
А. Онаиву
63'
Замена
O. Camara
️️️️
Ф. Айе
Замена
M. Le Bihan
️️️️
А. Менди
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Абди
52'
Желтая карточка
E. Ntim
42'
40'
Желтая карточка
Жубал
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Абди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
27
Годсон Кьереме
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
91
Emmanuel Ntim
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
6
Y. Court
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
97
Флориан Айе
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
8
M. Le Bihan
ЦФ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
97
Саад Агузуль
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
9
Ousmane Camara
ЦФ
3-5-2
1
Мандре
2
Абди
29
Томас
92
Коефф
23
Отре
25
Добен
61
91
27
Кьереме
6
19
Менди
3-1-1-1-4
16
Леон
26
Джоли
5
Жубал
92
Акпа
22
Равелосон
10
Диуссе
7
Эйн
45
Онаиву
28
Перрен
12
Пелленар
97
Айе
61
3
3
61
23
Отре
80
Мбок
80
Мбок
23
Отре
19
Менди
8
8
19
Менди
6
15
15
6
26
Джоли
2
Дагба
2
Дагба
26
Джоли
10
Диуссе
42
Овусу
42
Овусу
10
Диуссе
45
Онаиву
9
Синайоко
9
Синайоко
45
Онаиву
97
Айе
9
9
97
Айе
Остались в запасе
Кан
Осер
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
40
Тео Де Персен
ВР
97
Саад Агузуль
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
97
Саад Агузуль
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Кан - Осер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
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