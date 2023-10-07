Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Анжер
Амьен - Анжер: обзор матча 07 октября 2023
Амьен
07.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 10 тур
1 : 4
Завершен
Анжер
14'
Э. Кэрролл
22'
Ф. Эль-Мелали
45+5'
Х. Абделли (П)
71'
З. Ферхат (П)
90+7'
А. Эну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Анжер
90'
+7
ГОЛ! 1:4!
А. Эну
87'
Вторая желтая
Я. Валери
81'
Замена
А. Эну
️️️️
Ф. Эль-Мелали
80'
Желтая карточка
Я. Валери
78'
Желтая карточка
Ж. Бахоя
71'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
З. Ферхат
Красная карточка
A. Leautey
70'
Замена
С. Ринг
️️️️
К. Уаттара
69'
Замена
A. Ciss
️️️️
K. Kaiboue
68'
58'
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
И. Ньян
Замена
Ф. Бойя
️️️️
M. Do Couto
53'
46'
Замена
З. Ферхат
️️️️
З. Халед
Желтая карточка
М. Фофана
45'
+8
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Абделли
Желтая карточка
О. Урогиде
45'
+3
Желтая карточка
M. Do Couto
39'
22'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Эль-Мелали
Пас отдал
Х. Абделли
20'
Желтая карточка
Я. Фофана
ГОЛ! 1:0!
Э. Кэрролл
Пас отдал
A. Leautey
14'
Желтая карточка
K. Kaiboue
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Иван Икия Дими
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
8
Жозеф Лопи
ЦП
8
Химад Абделли
АП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
55
Ayman Ouhatti
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
18
Amadou Ciss
ЦФ
11
Mathis Touho
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
23
Жан Бахоя
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
23
Адриен Эну
ЦФ
4-1-3-2
1
Гютне
11
Уаттара
3
Урогиде
25
Гелин
14
Корчиа
2
Фофана
7
Икия Дими
14
22
50
9
Кэрролл
4-1-1-1-3
75
Фофана
25
Бамба
7
Валери
22
Хунтонджи
21
Лефор
22
Халед
8
Лопи
8
Абделли
7
Ньян
99
Диони
28
Эль-Мелали
11
Уаттара
3
Ринг
3
Ринг
11
Уаттара
14
34
Бойя
34
Бойя
14
22
18
18
22
7
Ньян
23
Бахоя
23
Бахоя
7
Ньян
22
Халед
8
Ферхат
8
Ферхат
22
Халед
28
Эль-Мелали
23
Эну
23
Эну
28
Эль-Мелали
Остались в запасе
Амьен
Анжер
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
55
Ayman Ouhatti
ЦП
11
Mathis Touho
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
55
Ayman Ouhatti
ЦП
11
Mathis Touho
ЦФ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Амьен - Анжер
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Новости команд
Все
Амьен
Анжер
Лига 1: шансы «Анжера» и «Ланса» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:29
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
2023.07.05 14:06
2
«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
2023.06.28 14:37
Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала
2022.02.09 00:52
1
Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
2021.02.10 22:58
Лига 1: шансы «Анжера» и «Ланса» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:29
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+