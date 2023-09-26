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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Труа
Родез - Труа: обзор матча 26 сентября 2023
Родез
26.09.2023, вторник, 21:45
Франция. Лига 2, 8 тур
2 : 1
Завершен
Труа
52'
K. Corredor
78'
Л. Буаде
90+5'
Х. Шавалерен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Труа
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Х. Шавалерен
Замена
К. Бома
️️️️
Л. Буаде
87'
Замена
A. Valerio
️️️️
В. Таиби
87'
86'
Желтая карточка
М. Диоп
ГОЛ! 2:0!
Л. Буаде
78'
Замена
В. Юнусса
️️️️
L. Rajot
77'
Замена
А. Абдалла
️️️️
R. Lipinski
69'
Замена
А. Унтонджи
️️️️
Т. Арконт
69'
59'
Замена
Р. Саид
️️️️
К. Донг
ГОЛ! 1:0!
K. Corredor
52'
Желтая карточка
J. Chougrani
41'
10'
Желтая карточка
Т. Зукру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
21
Joris Chougrani
ЦЗ
6
Bradley Danger
ЦЗ
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
5
Lorenzo Rajot
ЦП
81
Giovanni Haag
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
18
Лука Буаде
ПП
7
Тайрик Арконт
ПВ
12
Killian Corredor
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Труа
16
Николя Леметр
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
7
Кильян Донг
АП
8
Мухамед Диоп
АП
21
Лука Илич
АП
15
Jaures Assoumou
ЦФ
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
18
Antoine Valerio
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
Труа
1
Corentin Michel
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
3-3-2-2
77
М'Паси
21
6
3
5
81
18
Буаде
8
Таиби
7
Арконт
6
Ро-Яо
12
3-1-3-3
16
Леметр
19
Бальде
4
Зукру
14
Бура
7
Шавалерен
8
Диоп
21
Илич
7
Донг
3
Ндиайе
15
Олайтан
15
18
Буаде
44
Бома
44
Бома
18
Буаде
5
23
Юнусса
23
Юнусса
5
8
Таиби
18
18
8
Таиби
7
Арконт
17
Унтонджи
17
Унтонджи
7
Арконт
3
97
Абдалла
97
Абдалла
3
7
Донг
19
Саид
19
Саид
7
Донг
Остались в запасе
Родез
Труа
1
Себастьен Сибуа
ВР
25
Clément Depres
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
1
Corentin Michel
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
25
Clément Depres
ЦФ
Остались в запасе
1
Corentin Michel
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Родез - Труа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
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