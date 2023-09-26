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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - По
Бастия - По: обзор матча 26 сентября 2023
Бастия
26.09.2023, вторник, 21:45
Франция. Лига 2, 8 тур
1 : 4
Завершен
По
62'
Ф. Конте
26'
H. Saivet
54'
M. Bassouamina
79'
H. Saivet
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - По
Желтая карточка
J. Maggiotti
85'
84'
Замена
У. Нгом
️️️️
Л. Мутон
84'
Замена
С. Д'Алмейда
️️️️
H. Saivet
81'
Желтая карточка
J. Ruiz
79'
ГОЛ! 1:3!
H. Saivet
70'
Замена
K. Boutaïb
️️️️
M. Bassouamina
Замена
J. Maggiotti
️️️️
M. Alfarela
67'
Замена
С. Лега
️️️️
Д. Тавареш
66'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Конте
62'
54'
ГОЛ! 0:2!
M. Bassouamina
Желтая карточка
A. Roncaglia
48'
Замена
A. Roncaglia
️️️️
B. Mbaye
46'
Замена
Ф. Конте
️️️️
F. Bianchini
46'
40'
Желтая карточка
Т. Куду
Красная карточка
B. Santelli
39'
26'
ГОЛ! 0:1!
H. Saivet
Пас отдал
К. Бото
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
25
Baye Mbaye
ЦЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
7
Christophe Vincent
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
7
Florian Bianchini
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
9
Benjamin Santelli
ЦФ
По
21
Бингуру Камара
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
7
Теренс Куду
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
21
Steeve Beusnard
ЦП
10
Henri Saivet
ЦП
6
Луи Мутон
ЦП
4
Xavier Kouassi
ЦП
12
Mons Bassouamina
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
5
Julien Maggiotti
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
9
Felix Tomi
ЦП
31
Фасин Конте
ЦФ
11
Секу Лега
ЦФ
По
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
79
Умар Нгом
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
3-3-4
30
Пласид
42
Тавареш
95
Кейта
25
7
14
Ленар
25
4
Бонерт
9
19
7
3-4-1-2
21
Камара
5
7
Куду
97
Бото
10
6
Мутон
4
21
11
Шахири
7
Силла
12
25
4
4
25
19
5
5
19
7
31
Конте
31
Конте
7
42
Тавареш
11
Лега
11
Лега
42
Тавареш
6
Мутон
79
Нгом
79
Нгом
6
Мутон
10
6
Д'Алмейда
6
Д'Алмейда
10
12
10
10
12
Остались в запасе
Бастия
По
23
Julien Fabri
ВР
66
Jocelyn Janneh
ЦП
9
Felix Tomi
ЦП
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
66
Jocelyn Janneh
ЦП
9
Felix Tomi
ЦП
Остались в запасе
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Бастия - По
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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