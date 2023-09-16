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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Амьен
Париж - Амьен: обзор матча 16 сентября 2023
Париж
16.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 6 тур
3 : 0
Завершен
Амьен
43'
М. Туре (П)
62'
A. Gory
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Амьен
84'
Замена
O. Gene
️️️️
Г. Какута
Замена
П. Ласн
️️️️
Л. Дусе
82'
80'
Замена
M. Do Couto
️️️️
K. Kaiboue
76'
Желтая карточка
K. Kaiboue
Замена
J. Lopez
️️️️
A. Gory
67'
67'
Замена
M. Fofana
️️️️
Ж. Гелин
ГОЛ! 2:0!
A. Gory
62'
Замена
П. Амель
️️️️
М. Туре
53'
Желтая карточка
И. Кеббаль
51'
46'
Замена
О. Урогиде
️️️️
Н. Опоку
46'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
А. Тапсоба
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Туре
43'
Желтая карточка
М. Туре
37'
24'
Желтая карточка
А. Тапсоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
44
Иван Филипович
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
14
Cyril Mandouki
ЦП
22
Jules Gaudin
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
21
Мохамед Туре
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
17
Адама Камара
ЦП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
30
Owen Gene
ЦП
17
Mamadou Fofana
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
15
Youssouf Assogba
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
3-1-2-1-3
44
Филипович
5
Мбоу
31
Шергуи
22
Алакуш
44
Дусе
14
22
10
Кеббаль
11
9
Лукембила
21
Туре
4-1-1-1-3
1
Гютне
14
Корчиа
3
Опоку
25
Гелин
11
Уаттара
2
Фофана
22
5
Какута
14
Мафута
50
15
Тапсоба
44
Дусе
6
Ласн
6
Ласн
44
Дусе
21
Туре
29
Амель
29
Амель
21
Туре
11
20
20
11
3
Опоку
3
Урогиде
3
Урогиде
3
Опоку
5
Какута
30
30
5
Какута
25
Гелин
17
17
25
Гелин
22
14
14
22
15
Тапсоба
9
Кэрролл
9
Кэрролл
15
Тапсоба
Остались в запасе
Париж
Амьен
16
Obed Nkambadio
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
17
Адама Камара
ЦП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
16
Alexis Sauvage
ВР
15
Youssouf Assogba
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
17
Адама Камара
ЦП
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
15
Youssouf Assogba
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Париж - Амьен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
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