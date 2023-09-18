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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Аяччо
Генгам - Аяччо: обзор матча 18 сентября 2023
Генгам
18.09.2023, понедельник, 21:45
Франция. Лига 2, 6 тур
3 : 0
Завершен
Аяччо
4'
А. Эль Уаззани
32'
А. Эль Уаззани
79'
Б. Гийом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Аяччо
Замена
В. Мансе
️️️️
М. Сивис
90'
+2
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Б. Гийом
90'
+1
80'
Замена
И. Шегра
️️️️
V. Jacob
ГОЛ! 3:0!
Б. Гийом
79'
Замена
T. Luvambo
️️️️
M. Merghem
74'
Замена
Г. Курте
️️️️
А. Эль Уаззани
74'
Замена
A. Sagna
️️️️
H. Picard
63'
62'
Замена
Y. Bammou
️️️️
Й. Тузгар
62'
Замена
Т. Жаболь-Фолькарелли
️️️️
Р. Нури
ГОЛ! 2:0!
А. Эль Уаззани
Пас отдал
H. Picard
32'
10'
Желтая карточка
J. Benhaim
ГОЛ! 1:0!
А. Эль Уаззани
Пас отдал
B. Roux
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
26
Mathis Riou
ЦЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
5
Baptiste Roux
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
22
Hugo Picard
ЦП
7
Mehdi Merghem
ЦП
4
Dylan Louiserre
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
Аяччо
1
Mathieu Michel
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Salomon Abergel
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
7
Valentin Jacob
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
7
Рияд Нури
ПВ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
25
Julien Benhaim
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
11
Amadou Sagna
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
77
Berahino Saido
ЦП
21
Иван Шегра
ПВ
19
Yacine Bammou
ЦФ
3-2-4-1
1
26
12
Н'Дур
5
7
24
Сивис
22
4
19
Эль Уаззани
7
9
Гийом
3-1-2-2-2
1
20
Юсуфф
18
25
Шано
4
Марчетти
6
Мангани
7
7
Нури
4
Баррето
25
7
Тузгар
7
92
92
7
24
Сивис
15
Мансе
15
Мансе
24
Сивис
22
11
11
22
9
Гийом
19
Иглесиас
19
Иглесиас
9
Гийом
19
Эль Уаззани
18
Курте
18
Курте
19
Эль Уаззани
7
Нури
26
Жаболь-Фолькарелли
26
Жаболь-Фолькарелли
7
Нури
7
21
Шегра
21
Шегра
7
7
Тузгар
19
19
7
Тузгар
Остались в запасе
Генгам
Аяччо
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
Статистика матча Генгам - Аяччо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
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