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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Сент-Этьен
Кан - Сент-Этьен: обзор матча 16 сентября 2023
Кан
16.09.2023, суббота, 16:00
Франция. Лига 2, 6 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Этьен
90+4'
А. Менди
30'
Ф. Тардье (П)
88'
И. Сиссоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Сент-Этьен
ГОЛ! 1:2!
А. Менди
90'
+4
88'
ГОЛ! 0:2!
И. Сиссоко
79'
Замена
М. Ривера
️️️️
Л. Фомба
79'
Замена
V. Lobry
️️️️
М. Кафаро
Замена
Я. Мбок
️️️️
B. Traoré
77'
76'
Желтая карточка
Л. Фомба
Желтая карточка
А. Мандре
76'
Желтая карточка
А. Абди
72'
68'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Г. Шарбонье
68'
Замена
M. Bentayg
️️️️
С. Диарра
68'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
Б. Бушуари
Замена
Г. Кьереме
️️️️
C. Sery
61'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
D. Bolumbu
46'
Замена
А. Коефф
️️️️
E. Ntim
44'
Желтая карточка
V. Henry
35'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Тардье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
91
Emmanuel Ntim
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
11
Caleb Sery
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
28
Джибриль Диани
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
7
Максенс Ривера
ПВ
23
Карим Сиссе
ЦФ
19
Victor Lobry
ЦФ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
3-4-3
1
Мандре
2
Абди
29
Томас
3
91
61
23
Отре
25
Добен
4
19
Менди
11
4-1-2-2-1
30
Ларсоннер
8
Аппиа
21
Батубинсика
23
Бриансон
27
Петро
5
Тардье
8
Бушуари
11
Фомба
25
Диарра
20
Кафаро
14
Шарбонье
91
92
Коефф
92
Коефф
91
61
80
Мбок
80
Мбок
61
11
27
Кьереме
27
Кьереме
11
3
8
8
3
25
Диарра
3
3
25
Диарра
8
Бушуари
17
Муэффек
17
Муэффек
8
Бушуари
11
Фомба
7
Ривера
7
Ривера
11
Фомба
20
Кафаро
19
19
20
Кафаро
14
Шарбонье
9
Сиссоко
9
Сиссоко
14
Шарбонье
Остались в запасе
Кан
Сент-Этьен
16
Яннис Клементия
ВР
28
Джибриль Диани
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
42
Этьен Грин
ВР
23
Карим Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
28
Джибриль Диани
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
23
Карим Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Кан - Сент-Этьен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
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