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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Сент-Этьен - Валансьен
Сент-Этьен - Валансьен: обзор матча 02 сентября 2023
Сент-Этьен
02.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 5 тур
0 : 0
Завершен
Валансьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Валансьен
Желтая карточка
Л. Фомба
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
J. Cuffaut
85'
Замена
N. Venema
️️️️
A. Linguet
Замена
К. Сиссе
️️️️
С. Диарра
83'
76'
Замена
Э. Юнг
️️️️
U. Bonnet
76'
Замена
J. Cuffaut
️️️️
T. Diagouraga
Замена
Э. Муэффек
️️️️
Б. Бушуари
70'
Замена
Л. Фомба
️️️️
Г. Шарбонье
70'
Желтая карточка
Д. Аппиа
69'
Желтая карточка
Л. Петро
66'
63'
Пенальти не реализован!
L. Woudenberg
Желтая карточка
Д. Батубинсика
61'
Желтая карточка
И. Сиссоко
59'
Желтая карточка
Б. Бушуари
55'
53'
Замена
S. Boudraa
️️️️
I. Hamache
Желтая карточка
M. Bentayg
23'
9'
Желтая карточка
T. Moore
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
25
Стефан Диарра
ПВ
7
Максенс Ривера
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
39
Джонатан Буату
ЦЗ
13
Jordan Poha
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
27
Allan Linguet
ЦЗ
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
23
Julien Masson
ЦП
12
U. Bonnet
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
6
Cheikh Fall
ЦП
23
Карим Сиссе
ЦФ
19
Victor Lobry
ЦФ
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
29
Jawad Kalai
ЦП
7
Sofiane Boudraa
ЦП
14
J. Cuffaut
ЦФ
14
Nick Venema
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Ларсоннер
27
Петро
21
Батубинсика
3
8
Аппиа
5
Тардье
8
Бушуари
25
Диарра
7
Ривера
9
Сиссоко
14
Шарбонье
3-2-3-2
16
4
5
27
39
Буату
13
6
15
Крузе
23
11
12
8
Бушуари
17
Муэффек
17
Муэффек
8
Бушуари
14
Шарбонье
11
Фомба
11
Фомба
14
Шарбонье
25
Диарра
23
Сиссе
23
Сиссе
25
Диарра
11
7
7
11
6
14
14
6
27
14
14
27
12
29
Юнг
29
Юнг
12
Остались в запасе
Сент-Этьен
Валансьен
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
6
Cheikh Fall
ЦП
19
Victor Lobry
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
1
Lassana Diabate
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
29
Jawad Kalai
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
6
Cheikh Fall
ЦП
19
Victor Lobry
ЦФ
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
29
Jawad Kalai
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Сент-Этьен - Валансьен
7
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
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