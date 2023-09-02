Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Аяччо - Дюнкерк
Аяччо - Дюнкерк: обзор матча 02 сентября 2023
Аяччо
02.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 5 тур
2 : 2
Завершен
Дюнкерк
50'
B. Touré
65'
С. Баяла
19'
A. Gnanduillet
52'
R. Boissier
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Дюнкерк
Замена
Р. Нури
️️️️
С. Баяла
82'
81'
Замена
Á. Orelien
️️️️
R. Ghrieb
81'
Замена
А. Ба-Си
️️️️
A. Gnanduillet
71'
Замена
M. Guel
️️️️
R. Boissier
70'
Замена
J. Anziani
️️️️
T. Keita
Замена
Т. Мангани
️️️️
Т. Жаболь-Фолькарелли
70'
ГОЛ! 2:2!
С. Баяла
Пас отдал
М. Шано
65'
60'
Замена
A. Ipiélé
️️️️
E. Bardeli
Желтая карточка
С. Баяла
59'
Вторая желтая
B. Touré
55'
52'
ГОЛ! 1:2!
R. Boissier
Пас отдал
R. Ghrieb
ГОЛ! 1:1!
B. Touré
Пас отдал
С. Баяла
50'
Замена
М. Баррето
️️️️
М. Сумано
46'
34'
Желтая карточка
H. Gambor
Желтая карточка
B. Touré
28'
19'
ГОЛ! 0:1!
A. Gnanduillet
Пас отдал
R. Ghrieb
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
1
Mathieu Michel
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
3
Stephen Quemper
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
7
Valentin Jacob
ЦП
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
9
Мусса Сумано
ЦФ
10
Ben Touré
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
25
Julien Benhaim
ЦФ
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
3
Driss Trichard
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ЦЗ
18
Demba Thiam
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
10
Remy Boissier
ЦП
44
Tidiane Keita
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
18
Salomon Abergel
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
77
Berahino Saido
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
7
Рияд Нури
ПВ
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
20
Julien Anziani
ЦП
77
Амаду Ба-Си
ЦП
10
Ángel Orelien
ЦФ
27
Alain Ipiélé
ЦФ
17
M. Guel
ЦФ
3-1-2-4
1
25
Шано
5
Видаль
3
4
Марчетти
7
26
Жаболь-Фолькарелли
9
Сумано
25
11
Баяла
10
3-2-3-2
16
17
Юссуф
18
28
Билинги
3
82
10
44
18
7
9
26
Жаболь-Фолькарелли
6
Мангани
6
Мангани
26
Жаболь-Фолькарелли
9
Сумано
4
Баррето
4
Баррето
9
Сумано
11
Баяла
7
Нури
7
Нури
11
Баяла
44
20
20
44
9
77
Ба-Си
77
Ба-Си
9
7
10
10
7
18
27
27
18
10
17
17
10
Остались в запасе
Аяччо
Дюнкерк
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
18
Salomon Abergel
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
40
Люка Лавалле
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
18
Salomon Abergel
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Аяччо - Дюнкерк
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Новости команд
Все
Аяччо
Дюнкерк
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
2024.02.25 15:41
2
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
2023.10.23 22:18
Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»
2023.10.23 19:45
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
2023.05.15 07:55
Месси – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Аяччо» (Goal)
2023.05.14 12:17
1
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+