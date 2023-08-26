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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Осер - Гренобль
Осер - Гренобль: обзор матча 26 августа 2023
Осер
26.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 4 тур
0 : 0
Завершен
Гренобль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Гренобль
90'
+2
Желтая карточка
N. Ntolla
86'
Замена
A. Jeno
️️️️
J. Benet
81'
Замена
P. Meissa Ba
️️️️
Л. Жозеф
81'
Замена
А. Саньянг
️️️️
А. Сбаи
Замена
Л. Синайоко
️️️️
Г. Перрен
80'
75'
Замена
N. Ntolla
️️️️
В. Постолачи
Замена
Р. Равелосон
️️️️
А. Диуссе
71'
Замена
E. Maddy
️️️️
Ф. Айе
70'
Желтая карточка
Э. Овусу
61'
25'
Желтая карточка
Г. Пакье
Желтая карточка
Жубал
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
22
Анже-Лоик Н'Гатта
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
22
Райан Равелосон
ОП
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
27
Nicolas Mercier
ЦП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
Гренобль
23
Мамаду Диоп
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
15
Abiezer Jeno
ЦП
22
Natanael Ntolla
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
3-1-1-1-4
16
Леон
14
Менса
5
Жубал
22
Н'Гатта
42
Овусу
10
Диуссе
7
Эйн
12
Пелленар
10
Да Кошта
28
Перрен
97
Айе
4-2-4
1
Мобле
29
Пакье
4
Диарра
39
6
Монфрей
10
Сильвестр
6
21
75
Жозеф
10
Сбаи
9
Постолачи
10
Диуссе
22
Равелосон
22
Равелосон
10
Диуссе
28
Перрен
9
Синайоко
9
Синайоко
28
Перрен
97
Айе
34
34
97
Айе
21
15
15
21
9
Постолачи
22
22
9
Постолачи
75
Жозеф
5
5
75
Жозеф
10
Сбаи
7
Саньянг
7
Саньянг
10
Сбаи
Остались в запасе
Осер
Гренобль
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
27
Nicolas Mercier
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
23
Мамаду Диоп
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
27
Nicolas Mercier
ЦП
Остались в запасе
23
Мамаду Диоп
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Осер - Гренобль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
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