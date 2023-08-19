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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лаваль - Родез
Лаваль - Родез: обзор матча 19 августа 2023
Лаваль
19.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 3 тур
1 : 0
Завершен
Родез
82'
Y. Balde
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лаваль - Родез
85'
Замена
Y. Verdier
️️️️
В. Юнусса
85'
Замена
J. Mendes
️️️️
А. Унтонджи
Желтая карточка
Y. Balde
84'
ГОЛ! 1:0!
Y. Balde
82'
Замена
A. Gonçalves
️️️️
T. Vargas
81'
Замена
W. Benard
️️️️
Р. Лабе Ласкари
76'
Замена
Y. Balde
️️️️
M. Baudry
76'
68'
Замена
G. Haag
️️️️
A. Valerio
68'
Замена
Л. Буаде
️️️️
J. Chougrani
Замена
Z. Naidji
️️️️
Ж. Кадиль
62'
Желтая карточка
J. Roye
60'
36'
Замена
В. Таиби
️️️️
L. Rajot
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
7
Thibault Vargas
ЦЗ
3
Marvin Baudry
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
28
Жуниор Кадиль
ПВ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
4
Jimmy Roye
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
6
Bradley Danger
ЦЗ
21
Joris Chougrani
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
97
Аким Абдалла
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
18
Antoine Valerio
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
26
William Benard
ЦП
8
Titouan Thomas
ЦП
24
Zakaria Naidji
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
19
Noa Mupemba
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
81
Giovanni Haag
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
18
Лука Буаде
ПП
11
Joseph Mendes
ЦФ
26
Yannis Verdier
ЦФ
3-2-1-4
30
Самасса
23
23
Диав
75
Черни
3
7
28
Кадиль
3
Лабе Ласкари
6
4
18
3-1-1-5
77
М'Паси
6
Нгуямса
21
6
23
Юнусса
5
97
Абдалла
12
17
Унтонджи
18
6
Ро-Яо
3
23
23
3
3
Лабе Ласкари
26
26
3
Лабе Ласкари
28
Кадиль
24
24
28
Кадиль
7
39
39
7
18
81
81
18
5
8
Таиби
8
Таиби
5
21
18
Буаде
18
Буаде
21
17
Унтонджи
11
11
17
Унтонджи
23
Юнусса
26
26
23
Юнусса
Остались в запасе
Лаваль
Родез
1
Maxime Hautbois
ВР
8
Titouan Thomas
ЦП
19
Noa Mupemba
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
1
Себастьен Сибуа
ВР
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
8
Titouan Thomas
ЦП
19
Noa Mupemba
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Лаваль - Родез
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
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