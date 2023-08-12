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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Дюнкерк
Генгам - Дюнкерк: обзор матча 12 августа 2023
Генгам
12.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 2 тур
0 : 1
Завершен
Дюнкерк
80'
Á. Orelien (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Дюнкерк
90'
+8
Желтая карточка
J. Anziani
90'
+3
Желтая карточка
А. Ба-Си
90'
+1
Замена
D. Trichard
️️️️
A. Ipiélé
Замена
M. Merghem
️️️️
D. Louiserre
85'
Замена
Ж. Сиве
️️️️
Г. Курте
85'
Желтая карточка
Б. Гийом
80'
Желтая карточка
D. Gomis
80'
80'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Á. Orelien
Замена
B. Roux
️️️️
Х. Иглесиас
74'
73'
Замена
J. Anziani
️️️️
T. Keita
73'
Замена
Á. Orelien
️️️️
E. Bardeli
71'
Желтая карточка
О. Санганте
Пенальти не реализован!
Г. Курте
71'
Желтая карточка
Х. Иглесиас
63'
62'
Замена
А. Ба-Си
️️️️
L. Etonde
Замена
A. Sagna
️️️️
H. Picard
62'
14'
Замена
A. Ipiélé
️️️️
R. Ghrieb
Замена
В. Мансе
️️️️
А. Н'Дур
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
7
Donatien Gomis
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
4
Dylan Louiserre
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
9
Батист Гийом
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
18
Demba Thiam
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
26
Опа Санганте
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
18
Enzo Bardeli
ЦП
10
Remy Boissier
ЦП
44
Tidiane Keita
ЦП
13
Ludéric Etonde
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
7
Mehdi Merghem
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
43
Жак Сиве
ЦФ
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
3
Driss Trichard
ЦЗ
20
Julien Anziani
ЦП
77
Амаду Ба-Си
ЦП
10
Ángel Orelien
ЦФ
20
Freddy Mbemba
ЦФ
27
Alain Ipiélé
ЦФ
4-3-1-2
1
26
12
Н'Дур
7
24
Сивис
4
19
Эль Уаззани
22
19
Иглесиас
18
Курте
9
Гийом
3-2-3-2
16
26
Санганте
17
Юссуф
28
Билинги
18
82
18
10
44
7
13
19
Иглесиас
5
5
19
Иглесиас
12
Н'Дур
15
Мансе
15
Мансе
12
Н'Дур
4
7
7
4
22
11
11
22
18
Курте
43
Сиве
43
Сиве
18
Курте
3
3
44
20
20
44
13
77
Ба-Си
77
Ба-Си
13
18
10
10
18
7
27
27
7
Остались в запасе
Генгам
Дюнкерк
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
40
Люка Лавалле
ВР
20
Freddy Mbemba
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
20
Freddy Mbemba
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Генгам - Дюнкерк
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
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29 июня
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