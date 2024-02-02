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Расписание матчей
Италия. Серия B
Палермо - Бари
Палермо - Бари: обзор матча 02 февраля 2024
Палермо
02.02.2024, пятница, 22:30
Италия. Серия В, 23 тур
3 : 0
Завершен
Бари
44'
Ф. Раноккья
71'
П. Чеккарони
80'
Я. Сегре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палермо - Бари
Желтая карточка
A. Vasic
89'
88'
Замена
А. Гибре
️️️️
R. Pucino
88'
Замена
К. Лулич
️️️️
Д. Акампора
Желтая карточка
С. Гравес
84'
Замена
С. Гравес
️️️️
С. Диаките
82'
Замена
Э. Солери
️️️️
М. Луиджи Брунори
82'
ГОЛ! 3:0!
Я. Сегре
Пас отдал
Ф. Ди Мариано
80'
78'
Замена
G. Morachioli
️️️️
М. Эджума
Замена
A. Vasic
️️️️
Ф. Ди Франческо
76'
Замена
М. Кулибали
️️️️
Ф. Раноккья
76'
73'
Желтая карточка
R. Pucino
ГОЛ! 2:0!
П. Чеккарони
Пас отдал
Ф. Ди Мариано
71'
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
67'
Замена
Ф. Ди Мариано
️️️️
Р. Инсинье
66'
66'
Замена
М. Насти
️️️️
Г. Пушкаш
65'
Замена
I. Achik
️️️️
J. Ménez
ГОЛ! 1:0!
Ф. Раноккья
44'
26'
Желтая карточка
Д. Акампора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
23
Салим Диаките
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
6
Клаудио Гомес
ОП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
8
Якопо Сегре
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
99
Маттео Луиджи Брунори
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Бари
12
Бренно
ВР
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
8
Маттиа Майта
(К)
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
7
Jérémy Ménez
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Палермо
25
Adnan Kanurić
ВР
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
14
Aljosa Vasic
ЦФ
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
12
Luigi Pellegrini
ВР
19
Абдул Гибре
ЛП
15
Žan Žužek
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
4-1-2-2-2
25
Лунд
24
Неделчару
32
Чеккарони
23
Диаките
6
Гомес
10
Раноккья
8
Сегре
29
Ди Франческо
94
Инсинье
99
Брунори
22
4-1-2-1-2
12
Бренно
6
34
Викари
25
93
Дорвал
6
Эджума
13
Акампора
8
Майта
11
Каллон
7
47
Пушкаш
23
Диаките
28
Гравес
28
Гравес
23
Диаките
10
Раноккья
28
Кулибали
28
Кулибали
10
Раноккья
94
Инсинье
23
Ди Мариано
23
Ди Мариано
94
Инсинье
99
Брунори
92
Солери
92
Солери
99
Брунори
29
Ди Франческо
14
14
29
Ди Франческо
25
19
Гибре
19
Гибре
25
13
Акампора
26
Лулич
26
Лулич
13
Акампора
7
11
11
7
47
Пушкаш
19
Насти
19
Насти
47
Пушкаш
6
Эджума
17
17
6
Эджума
Остались в запасе
Палермо
Бари
25
Adnan Kanurić
ВР
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
1
Marco Pissardo
ВР
12
Luigi Pellegrini
ВР
15
Žan Žužek
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
25
Adnan Kanurić
ВР
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Pissardo
ВР
12
Luigi Pellegrini
ВР
15
Žan Žužek
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Палермо - Бари
3
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
17
8
Офсайды
1
1
Количество передач
356
364
Сейвы
0
5
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
- : -
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Париде Тремолада
(Монца)
Стадион:
Renzo Barbera, Palermo
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