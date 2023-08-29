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Расписание матчей
Италия. Серия B
Реджана 1919 - Палермо
Реджана 1919 - Палермо: обзор матча 29 августа 2023
Реджана 1919
29.08.2023, вторник, 21:30
Италия. Серия В, 3 тур
1 : 3
Завершен
Палермо
65'
E. Lanini
7'
Ф. Лучионе
71'
Я. Сегре
90+5'
Э. Солери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реджана 1919 - Палермо
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
Э. Солери
Пас отдал
Н. Валенте
90'
+1
Замена
Л. Штулац
️️️️
Я. Сегре
90'
+1
Замена
Э. Солери
️️️️
М. Луиджи Брунори
81'
Замена
Н. Валенте
️️️️
Ф. Ди Мариано
Замена
Р. Фьямоцци
️️️️
S. Pettinari
80'
Замена
F. Nardi
️️️️
Э. Пьераньоло
80'
Желтая карточка
Э. Кабаши
75'
72'
Замена
G. Aurelio
️️️️
К. Лунд
71'
ГОЛ! 1:2!
Я. Сегре
Пас отдал
Ф. Ди Мариано
ГОЛ! 1:1!
E. Lanini
Пас отдал
Э. Кабаши
65'
Замена
M. Varela Djamanca
️️️️
Н. Гирма
62'
Замена
E. Lanini
️️️️
М. Портанова
61'
Желтая карточка
Ф. Романья
44'
Замена
Ф. Романья
️️️️
А. Вергара
43'
Красная карточка
А. Маркандалли
42'
Желтая карточка
P. Rozzio
27'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Лучионе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджана 1919
22
Франческо Барди
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
80
Натан Гирма
ЦП
77
Элвис Кабаши
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
26
Антонио Вергара
АП
23
S. Pettinari
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Палермо
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
6
Клаудио Гомес
ОП
8
Якопо Сегре
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
14
Aljosa Vasic
ЦФ
99
Маттео Луиджи Брунори
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Реджана 1919
99
Alex Sposito
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
39
Giacomo Cavallini
ЦП
14
Shaibu Nuhu
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Eric Lanini
ЦФ
24
F. Nardi
ЦФ
11
Muhamed Varela Djamanca
ЦФ
Палермо
12
Manfredi Nespola
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
4
Самуэле Дамиани
ОП
30
Никола Валенте
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
4-3-2-1
22
Барди
70
Пьераньоло
4
27
Маркандалли
17
80
Гирма
77
Кабаши
42
Бьянко
26
Вергара
90
Портанова
23
4-1-1-2-3
37
Матею
15
Лучионе
32
Чеккарони
25
Лунд
6
Гомес
8
Сегре
94
Инсинье
23
Ди Мариано
99
Брунори
14
22
26
Вергара
19
Романья
19
Романья
26
Вергара
23
15
Фьямоцци
15
Фьямоцци
23
90
Портанова
10
10
90
Портанова
70
Пьераньоло
24
24
70
Пьераньоло
80
Гирма
11
11
80
Гирма
25
Лунд
24
24
25
Лунд
8
Сегре
4
Штулац
4
Штулац
8
Сегре
23
Ди Мариано
30
Валенте
30
Валенте
23
Ди Мариано
99
Брунори
92
Солери
92
Солери
99
Брунори
Остались в запасе
Реджана 1919
Палермо
99
Alex Sposito
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
39
Giacomo Cavallini
ЦП
14
Shaibu Nuhu
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
Главный тренер
Вильям Виали
12
Manfredi Nespola
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
4
Самуэле Дамиани
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Остались в запасе
99
Alex Sposito
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
39
Giacomo Cavallini
ЦП
14
Shaibu Nuhu
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
Остались в запасе
12
Manfredi Nespola
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
4
Самуэле Дамиани
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Статистика матча Реджана 1919 - Палермо
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
Каррарезе
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
- : -
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
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