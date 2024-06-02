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Тенерифе - Вальядолид

02.06.2024, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Сегунда, 42 тур Тенерифе - Вальядолид
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Матч еще не начался
Испания. Сегунда (2023/2024)
14 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Вальядолид Тенерифе
Испания. Кубок (2019/2020)
1/16 финала
22 января, среда 23:00 Тенерифе 2:1 Вальядолид
Испания. Сегунда (2017/2018)
24 тур
28 января, воскресенье 22:00 Тенерифе 0:0 Вальядолид
3 тур
3 сентября, воскресенье 21:30 Вальядолид 2:0 Тенерифе
Испания. Сегунда (2016/2017)
25 тур
12 февраля, воскресенье 18:00 Вальядолид 0:0 Тенерифе
4 тур
10 сентября, суббота 19:00 Тенерифе 1:0 Вальядолид
Испания. Сегунда (2015/2016)
39 тур
21 мая, суббота 19:00 Тенерифе 3:1 Вальядолид
18 тур
20 декабря, воскресенье 19:00 Вальядолид 4:1 Тенерифе
Испания. Сегунда (2014/2015)
26 тур
22 февраля, воскресенье 21:00 Тенерифе 2:0 Вальядолид
5 тур
21 сентября, воскресенье 22:00 Вальядолид 2:1 Тенерифе
Испания. Примера (2009/2010)
31 тур
10 апреля, суббота 22:00 Тенерифе 0:0 Вальядолид
12 тур
29 ноября, воскресенье 19:00 Вальядолид 3:3 Тенерифе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
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